〈房產〉去年全台工業地產成交年增32% 主力買盤聚焦桃園

新冠疫情持續延燒之下，全球供應鏈重整態勢越趨明顯，2021 年全台工業地產交易熱絡，總成交金額近 1600 億元，年增率高達 32%。商仲業者分析，去年工業地產市場規模，占整體大型不動產投資市場的 35%，其中三大主力分別來自自用型買方、壽險業者及開發商，桃園又躍投資重點區域

根據經濟部資料顯示，桃園以超過 2300 億元投資，拿下「投資台灣三大方案」中，全台投資額冠軍寶座。商仲業者世邦魏理仕認為，目前以科技業、製造業及物流業在桃園找地最為迫切；而未來數個月，在自用型投資人持續加碼下，台灣工業地產市場買賣仍將穩定成長。

依桃園市政府城鄉發展局資料顯示，全台工業區中，桃園具有 33 個報編工業區、近新台幣 3 兆元的工業產值，一舉成為全台產業用地供給最大、產值最高的地區。加上它擁有機場、火車站、捷運等交通優勢，以及位居聯外交通樞紐位置，成為不少業者找地、擴廠首選。

根據經濟部「投資台灣事務所」截自今年 5 月最新統計數據指出，目前投資台灣三大方案（歡迎臺商回臺投資行動方案、根留臺灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案）投資額已達 1 兆 6814 億元；通過審核的 1191 家企業中，有超過百家選擇落腳桃園，投資金額超過 2300 億元，約佔整體投資總額的 2 成，桃園投資額躍居全台第一。

商仲業者統計，2021 年桃園市以 233 億元的總成交金額，成為全台最大工業土地買賣市場，而廠房交易更連續四年蟬聯全台投資金額最高縣市，去年桃園廠房成交案共計 154 億元。

世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超則表示，目前以科技業、製造業及物流業在桃園覓地需求最強，也成為推升工業地產交易的主力，但在市場上持續缺乏大面積工業土地供給的情況下，預料未來數月，在自用型投資人包含製造業、物流業者以及資訊中心的持續加碼之下，台灣工業地產市場的買賣動能將維持穩定成長。



