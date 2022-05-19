日本連續9個月陷貿易逆差 原油飆漲影響大

日本財務省周四 (19 日) 公布，2022 年 4 月份貿易逆差額為 8391 億日圓，連續 9 個月出現逆差。4 月出口和進口額都創同期新高，而且由於能源價格飆升影響，4 月進口額年增 28.2%，遠超過出口額的成長。

日本 2022 年 4 月的進口額為 8 兆 9154 億日圓，寫下單月新高，連續第二個月寫單月紀錄。原油的進口額年增 99.3%，液化天然氣 (LNG) 更達到 2.5 倍；若以進口量來看，原油年增 9.4%，LNG 年增 12.1%。這顯示能源價格的高漲，導致當月進口額增加。

出口額方面，年增 12.5% 至 8 兆 762 億日圓。鋼鐵出口年增 37.1%，多數銷往義大利。汽車出口年增 4.8%，美國是最主要外銷市場。雖然鋼鐵和汽車的出口量減少，但是單價上揚，反映物料價格和物流成本攀升。

另外礦物性燃料出口達到 2.3 倍，來自新加坡的重油需求增加。

以國家地區來看，對中國的貿易收支連續 13 個月呈現逆差。進出口雙雙萎縮，凸顯上海的清零政策影響重大。4 月對中國出口年減 5.9% 至 1 兆 4890 億日圓，是 2020 年 3 月以來最低，進口額則年減 5.5% 至 1 兆 6573 億日圓，是 2020 年 9 月以來的低水準。

對俄羅斯出現 1633 億日圓貿易逆差，較去年同期擴增 2 成。以汽車和一般機械為主的出口，年減 69.3% 至 237 億日圓。俄羅斯侵略烏克蘭，使得日本政府宣布對俄國實施經濟制裁，而日本企業也自主性的停止俄國事業，種種因素都帶來可觀影響。

對俄進口則年增 67.3% 至 1870 億日圓。俄產原油的進口年增 43.2%，煤炭更達到 2.7 倍。原油和煤炭價格都大幅上揚，但進口量則都減少。