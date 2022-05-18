日本愛知縣工業用水中斷 豐田汽車和發電廠等受波及

日本愛知縣的工業用水取水設備，於日本時間周三 (18 日) 凌晨 4:45 分左右發生大規模漏水造成供水中斷，估計約有 131 家工廠受到影響，其中包括日本汽車大廠豐田汽車。另外也有火力發電廠因為此次的供水問題，已於周三下午停止發電。

據《日本經濟新聞》周三 (18 日) 報導，愛知縣的工業用水取水施設「明治用水頭首工」，於日本時間週三清晨 5 點前，因為漏水問題而無法取水，導致包括豐田市和岡崎市部分區域等的 9 個市和 3 個町，約有 131 個事業所的營運受到影響。

其中包括豐田汽車的多座工廠，以及大阪瓦斯的火力發電所，還有東京電力和中部電力共同出資的 JERA 碧南火力發電所。

愛知縣當局表示，仍在調查漏水原因，目前還不清楚何時可恢復正常供水。

豐田公關負責人表示，已利用井水因應，預料今 (18) 日可維持正常營運；但是關於 19 日之後的營運狀況，目前還在確認當中，該公司會繼續留意後續狀況。

大阪瓦斯位於愛知縣的名古屋發電所的 1 號機，已於日本時間周三下午 1 點停機，名古屋第 2 發電所的 1 號機也將於同日晚間 9 點停機。

JERA 則表示，由於儲水量充足，碧南火力發電所即使滿載運轉，仍可營運 5 天時間。該公司表示，目前正在考慮提高其他燃氣發電廠的供電量，當前的供電能力沒有問題。