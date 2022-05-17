日本調查報告： 逾8成10~50多歲民眾用LINE TikTok最受年輕學子歡迎

根據日本行動電話公司 NTT docomo 旗下所屬「行動社會研究所」(Mobile Society Research Institute)，針對日本民眾所作的行動電話持有者的社群網路服務 (SNS) 使用動向調查，在所有年齡層當中 LINE 的使用率最高，10 到 50 多歲族群的使用率高達 8 至 9 成。

行動社會研究所在 2022 年 1 月，針對日本全國 7050 名持有行動電話的 15 到 79 歲男女，調查了 5 個最具代表性的社群網路服務的實際使用狀況，其中包括 LINE、Twitter(推特)、Instagram(IG)、Facebook(臉書) 和 TikTok(抖音)。

在每個月使用次數達 1 次以上的調查結果當中，LINE 以 81.6% 的利用率居冠，而 2 到 5 名則分別為推特 (41.6%)、IG(35.6%)、臉書 (24.4%) 和抖音 (8.5%)。

以年齡區分的使用狀況來看，LINE 在 10 多歲到 70 多歲的所有年齡層都被廣泛使用，其中 10 多歲到 50 多歲族群的使用率達 8 到 9 成，另外 60 多歲族群達 76.4%，70 多歲族群達 69%；可見得即使是高齡用戶，使用率也相當之高。

使用率次高的推特，10 多歲族群的使用率約有 8 成，20 多歲族群也約有 7 成，可得知推特廣受年輕族群支持。

另外 IG 也同樣獲得年輕族群歡迎，10 多歲族群約有 7 成使用，20 多歲族群也約有 6 成使用。

抖音則是廣受年輕女性愛用，10 多歲族群有 39.3% 使用，但是 20 多歲族群則減少到一半以下的 16%，30 多歲以上族群的使用率都未滿 10%。

絕大多數的社群網路服務，使用率都隨著年齡層的上升而向下滑落，而唯一例外的只有臉書。在臉書的使用率當中，10 多歲族群達 12.8%，20 多歲族群達 24.1%，30 多歲族群達 31.4%、比例最高，而在 40 多歲至 60 多歲族群則降至 20% 水準，但是在 70 多歲族群也有 19.9% 的支持度。若是單以 70 多歲族群來作比較，臉書使用率則是勝過推特和 IG。