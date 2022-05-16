日本4月PPI年增10% 創1980年以來新高

日本 4 月生產者物價指數 (PPI) 報 113.5，年增 10%，超越市場預測中數的年增 9.4%。日本 PPI 年增率連續 14 個月增長，也是 1980 年 12 月 (10.4%) 以來的高水準。主因和俄羅斯侵略烏克蘭有關，造成石油 / 煤炭製品為主的資源相關商品等價格上揚，品項廣泛。

日本央行 (Bank of Japan) 周一 (16 日) 公布，2022 年 4 月的日本國內 PPI 報 113.5，年增 10%，月增 1.2%。以年增率來看，超越第二次石油危機後、1980 年 12 月的年增 10.4%，是約 41 年來的高水準。以指數 (113.5) 水準來看，則寫下 1960 年統計開始以來的歷史新高。

日圓計價的出口物價年增 17.3%，月增 5.6%；進口物價年增 44.6%，月增 10.8%。在日圓走貶影響之下，加速日本國內物價上揚。

以品項來看，受到資源價格上揚影響，石油 / 煤炭製品 (30.9%)、鋼鐵 (29.9%)、非鐵金屬 (25%)、化學製品 (10.2%)、金屬製品 (7.4%)、塑膠製品 (6.2%)，都可明顯觀察到價格上揚現象。

另外受進口材料供給量減少影響、導致木材價格飆漲，木材 / 木製品也上揚 56.4%。與一般消費者較有直接關係的食品飲料和纖維製品價格，也分別出現 3.7% 和 2.8% 的上揚。

日本央行公布的 744 個查價品項當中，價格上揚的有 533 個品項、比例達 72%，這也反映出日本企業之間的交易，價格轉嫁的做法已相當普遍。

烏克蘭危機持續延燒、未來發展難以預測，而 G7 領袖一致同意對俄羅斯發動追加制裁，原則上禁止俄產原油進口。日本政府計畫階段性的禁止俄產煤炭和石油進口，預料能源價格的進一步上揚也將難以避免。