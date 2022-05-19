美零售股哀鴻遍野 折扣百貨TJX為何逆勢漲逾7%？

美國大多數零售股周三 (18 日) 重挫，但 TJX Cos (TJX-US) 卻逆勢而上，收漲逾 7% ，盤後續揚。

根據道瓊市場數據，TJX Cos 周三收盤創 2020 年 11 月以來最大單日漲幅，事實上，同日 S&P 500 重挫逾 4% ，TJX Cos 則是該指數表現最棒的成分股。

TJX Cos 是美國折扣百貨 T.J. Maxx 母公司，周三盤前公布第一季財報，調整後 EPS 68 美分、營收 114 億美元。根據 FactSet 調查，分析師先前預期為 EPS 60 美分、營收 116 億美元。TJX Cos 第一季同店銷售持平，不復去年同期同店銷售年增 17% 的光景。

執行長 Ernie Herrman 表示，雖然營收略低於預估範圍，但第一季調整後的稅前利潤率和 EPS 超越預期，凸顯公司只要執行良好，其靈活、低價的商業模式就能展現力量。

該公司調整後綜合稅前利潤率為 9.4%，高於去年同期的 7.2%。此增長係由新冠疫情相關的費用減少，以及價格優惠活動減少所推動。

針對 2023 財年，該公司調升調整後綜合稅前利潤率，從先前預期的 9.6% 調升為 9.6% 到 9.8% 區間。

針對全財年，同店銷售可望上升 1% 至 2%，調整後 EPS 介於 3.13 美元至 3.20 美元之間，符合分析師共識預期的 EPS 3.16 美元。

在 TJX 公布財報之前，投資者惴惴不安，擔心通膨可能會影響到消費健康。即使 4 月零售銷售增長，分析師仍持謹慎態度，因為汽油價格飆升、通膨不斷上升，最終仍有可能損及大眾荷包。

Target (TGT-US) 周三稍早公布的財報就支撐了這種擔憂心理，Target 獲利與預期有嚴重落差，且調降利潤率估值。前一日，零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 公布獲利未達到共識預期，股價也重挫。

然而，花旗分析師 Paul Lejuez 寫道，與 Target 和沃爾瑪相比，TJX 的業績非常出色。其全年財測符合共識是讓市場保持正面看法的驅動力，在眾多同業調降預測的環境中，這是很大的正面因素。Lejuez 維持對 TJX 股票的「買進」評級。

CFRA 分析師 Zachary Warring 也維持該股「強力買進」評級，稱讚該公司有效地利用其靈活的價格模式。

Warring 寫道：「TJX 相信，2023 全年的獲利將有所改善，我們也認為這是合理的假設，因為零售商的庫存水準正常化，TJX 的利潤率會恢復到疫情大流行前的水準。」