鉅亨美股雷達：推特董事會要以440億美元完成交易 Netflix宣布裁員

美股重要看點：

美國 10 年期公債殖利率來到 2.975%，美股期貨週三 (18 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.27%，標普 500 期貨跌 0.45%，那斯達克 100 期貨跌 0.68%。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (17 日) 表示，Fed 將繼續推動收緊貨幣政策直到通膨明顯下降，他強調，在物價開始回落至健康水準之前將繼續支持升息，市場不該懷疑 Fed 平抑通膨的決心，包括必要時將利率推至限制性區間。

在美國通膨達到近 40 年高點的壓力下，Fed 本月初升息兩碼，是今年繼 3 月時升息 1 碼後再度升息。鮑爾表示，在升息之後如果經濟狀況仍保持目前的水準，就有可能在往後的會議中採取類似兩碼的升息舉措。

法國興業銀行宏觀策略師賈基斯 (Kit Juckes) 周三表示，「傷害」經濟的「不僅僅是升息」。他解釋：「通膨飆升、不確定性增加、巨額儲蓄在社會中分配的方式，都對美國經濟的韌性構成挑戰。」

Fed 收緊貨幣政策正在加劇市場對經濟進一步下滑的擔憂，並引發華爾街大舉拋售。儘管美股週二 出現反彈，但美股實際上已處於長期拋售之中。Fed 目前已將基準利率升至 0.75%-1% 區間，並將從下個月開始縮減 9 兆美元的資產。

美國疫情最近再度升溫，目前每日平均新增逾 9 萬例，是去年 11 月以來最高單日數據，且較兩周前的水準增加 60%。紐約市衛生官員建議，2 歲以上民眾在商場和辦公室等室內公共場所最好戴上口罩。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月營建許可月增率 (%)，前值 0.4

美國 4 月營建許可總戶數 (萬)，預估 181.3，前值 187.3

美國 4 月新屋開工月增率 (%)，前值 0.3

美國 4 月新屋開工總戶數 (萬)，預估 178.3，前值 179.3

重要個股動態：

外媒周二 (17 日) 證實，串流影視公司 Netflix (NFLX-US) 將全公司裁員 150 人，大部分為美國雇員，但以全公司 11300 名雇員來說，裁員比率不到 2%。

Netflix 公司發言人表示：「一如在發布財報時所作的解釋，我們的營收成長放緩，意味著公司必須減緩成本增長，所以很遺憾的，我們今日解雇約莫 150 人，大部分位於美國。」

在 Netflix 公布十年來首次訂閱人數下降後不到一個月，公司便發動這波裁員，消息激勵其周二股價收漲 2.17%，報每股 190.56 美元。然而，自 4 月 20 日公布財報以來，Netflix 股價已經下跌 45%，且自 1 月以來，跌幅更接近 70%。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 和推特 (TWTR-US) 的併購交易波折不斷，面對馬斯克的反覆態度，推特董事會周二 (17 日) 表示仍將執行 440 億美元的收購協議，主張這符合全體股東利益。

推特董事會透過聲明表達意向，並表示董事會稍早一致投票表決，建議股東批准馬斯克提出的每股 54.20 美元收購報價。

作為協議的一部份，若馬斯克單方面終止交易，或是無法取得足夠資金，必須向推特支付 10 億美元分手費，除非馬斯克可證明推特提供的訊息存在重大不利影響，他才能從這筆交易安然脫身。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果 (AAPL-US) 周二 (17 日) 通知員工，由於確診人數再度攀升，原定下周一開始讓員工每周三天進辦公室的計畫將延後實施，象徵該公司恢復正常生活的努力再次遭遇阻力。

蘋果原定下周開始讓員工在每周一、周二和周四進辦公室，但根據發放給員工的備忘錄內容，蘋果僅說明延後實施，並未提供新的日期。

蘋果員工從 5 月起每周已經需進辦公室兩天，蘋果預期此措施在可預見的未來不會改變，員工在辦公室公共區域活動時，必須戴上口罩。