郭明錤：蘋果正測試元太電子紙 用於摺疊與更多裝置上

天風國際分析師郭明錤今 (17) 日表示，蘋果 (AAPL-US) 正在測試元太 (8069-TW) 的電子紙 (EPD) 解決方案，將用於折疊裝置與類平板產品，市場看好，蘋果將加快導入電子紙在各種裝置上，除了提高顯示體驗，也能更省電，元太出貨量可望再跳一階，也將同步拉抬供應鏈如晶宏 (3141-TW)、天鈺 (4961-TW) 等營運表現。

郭明錤認為，彩色電子紙具備低耗電特性，未來將成為摺疊裝置的標配或是次要螢幕，看好將成為新一代的主流解決方案。

針對市場消息，元太表示，不評論個別客戶與單一產品，不過，董事長李政昊先前坦言，現階段確實有很多合作案正開發進行中，但礙於雙邊合約，目前還無法透露；顯現眾多電子裝置已開始積極導入電子紙，達到更好的顯示與節能效果，產業也迎來起飛。

業界表示，蘋果此次擬將 iPhone 打造成多螢幕手機，除了原先的主螢幕外，也將利用電子紙作為次螢幕，用於顯示文字訊息、用電狀況等，且一次就搭載 2 片螢幕，要與現今全球最暢銷的摺疊手機三星 Galaxy Z Flip3 一較高下。

由於 LCD 或是 OLED 螢幕，即便能耗等已明顯優化，但仍無法追趕上電子紙特性，隨著 5G 時代到來，「省電」成為蘋果挑選解決方案的一大考量要點，因此開始著手測試電子紙方案。

元太是電子紙的全球龍頭供應商，也曾替客戶打造電子紙手機，更具備上下游關係，可提供給客戶完整解決方案，因此獲得蘋果青睞，市場看好，隨著元太導入蘋果後，也將帶動晶宏、天鈺等驅動 IC 廠商同步躋身蘋果供應鏈中，大啖蘋單。