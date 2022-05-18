【袁志峰專欄】京東業績勝預期，科技股強勢持續

今日推介 - 信義光能 (968), 上日收市 $12.68

1) 股市前景

美元指數下跌、人民幣滙率回升及上海疫情有積極改善下，昨日港股急升，大型科技股領漲，成交激增，沽空比率偏低。南向資金連續 7 日淨買入港股，累積淨買入逾 316 億元。恒指、國指及恒生科指皆連升 3 日，分别累漲 6.3%、7.3% 及 10.6%。京東 (9618) 季度業績勝預期，若美股出現技術反彈，估計本港科技股強勢可持續。

今天推介是信義光能 (968) — 主要從事生産及銷售太陽能玻璃産品，及經營太陽能發電場業務。2021 年度收入及盈利達 160.6 億元及 49.2 億元，同比增長 30% 及 8%，每股盈利 0.556 元，同比增 1%。市場預期 2022 年度每股盈利按年增 15% 至 0.64 元，現價對應 2022 年度市盈率 20 倍，估值合理。受“碳中和” 政策推動，公司長遠盈利前景亮麗，維持買入建議，目標價 14.0 元，止損價 12.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 243 點，全日單邊上行，以接近全日高位收市，收報 20602 點，升 652 點或 3.3%。成交額按日增 33% 至 1241 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨買入約 43 億元 ，美團 (3690)、騰訊(700) 及中海油 (883) 錄得 13.5、7.3 及 6.5 億元淨買入，小米 (1810) 及中芯國際 (981) 錄得 1.3 及 0.4 億元淨賣出。5 月以來淨買入 308 億元，4 月淨買入 105 億元。

藍籌股 58 升 5 跌 3 持平。舜宇光學 (2382) 及吉利汽車 (175) 升逾 13% 及 8%，為升幅最大藍籌。其次是招商銀行 (3968)、阿里健康(241)、阿里(9988) 及京東 (9618) 升逾 7%。比亞迪 (1211) 升近 7%。信義光能 (968)、瑞聲科技(2018)、港交所(388) 友邦保險 (1299) 及中國平安 (2318) 漲逾 4%。聯想 (992)、李寧(2331) 及信義玻璃 (868) 漲逾 3%。碧桂園 (2007) 跌逾 1%，為表現最差藍籌。其次是中華煤氣 (3) 及港鐵 (66) 跌少於 1%。

恒生科指漲 5.8%，收報 4272 點，成份股全線上升。大型科技股領漲，阿里 (9988) 及京東 (9618) 升逾 7%，美團 (3690)、騰訊(700)、小米(1810)、網易(9999)、百度(9888) 及快手 (1024) 升 5%-6%。舜宇光學 (2382) 升逾 13%，為升幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 及理想汽車 (2015) 升逾 9%。小鵬汽車 (9868)、嗶哩嗶哩(9626)、華虹半導體(1347) 及金蝶國際 (268) 升逾 6%。金山軟件 (3888) 及明源雲 (909) 升逾 5%。海爾智家 (6690) 及中芯國際 (981) 升近 2%，為表現最差成份股。

板塊方面， 大型科技股、手機零件、軟件、汽車、黄金、教育及航運股跑贏大市，漲幅居前。長城汽車 (2333) 及蔚來 (9866) 升逾 11% 及 10%。紫金礦業 (2899) 升 7%。中國東方教育 (667) 及新東方 (9901) 升逾 8% 及 5%。東方海外 (316) 及太平洋航運 (2343) 漲逾 5%。食品及電力股逆市下跌。康師傅 (322) 及中國旺旺 (151) 跌近 2%。華能國際 (902) 及華潤電力 (836) 跌 3% 及 2%。

周二上証指數平開，早段曾跌 0.5%，隨後穩步上揚，以全日高位收市，收報 3093.7 點，升 0.7%。深証成指升 1.2%，科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 7900 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金轉淨買入約 60 億元，5 月以來累積淨賣出 116 億元，4 月淨買入 63 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

全國政協召開「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會，路透引述知情人士報道，國務院副總理劉鶴將發表講話，參會人員多為具有政協委員身份的民營科技企業家。知情人士表示，會議以線上及線下方式舉行，由全國政協主席汪洋主持。參會互聯網公司的參會代表包括百度 (9888) 創始人李彥宏、360 公司創始人周鴻禕等。(信報)

美國財政部公布，中國在 3 月進一步減持美國國債，總量是 11 年新低。根據報告，中國在期內減持 152 億美元美國國債，連續第 4 個月下降，總量降至 1.039 萬億美元。(信報)

4) 個股訊息

京東集團 (9618) 公布，截至今年 3 月底止，首季虧損 29.91 億元(人民幣 ‧ 下同)，去年同期盈利 36.17 億元，每股虧損 0.96 元。按非公認會計準則下，盈利 40.32 億元，按年增長 1.6%。期內，收入 2396.55 億元，按年增加 18.0%。(信報)

碧桂園 (2007) 注意到有媒體報道指該集團將發行人民幣債券。碧桂園稱，其附屬公司擬於短期內向專業投資者公開發行一期面值不超過 5 億元人民幣的國內公司債券，惟仍只在計劃階段，債券的發行不一定能落實進行或最終能順利完成。(信報)

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