【袁志峰專欄】騰訊業績遜預期，港股受壓

今日推介 - 石藥集團 (1093), 上日收市 $7.84

1) 股市前景

昨日港股表現分化，恒指微升，科技股有獲利回吐，成交偏淡。南向資金連續 8 日淨買入，累積淨買入額逾 324 億元。恒指連升 4 日，累漲 6.5%。騰訊 (700) 季度業績遜預期，可能令港股短線受壓。

今天推介是石藥集團 (1093) — 主要從事成藥及原料藥生産及銷售，2021 年度收入及盈利達 278.7 億元(人民幣 · 下同) 及 56.1 億元，同比增長 11.7% 及 8.6%，每股盈利增 8.6% 至 0.469 元。去年底公司持有淨現金 111 億元人民幣 ，財務穩健。現價對應 2021 年度市盈率 14.4 倍，估值偏低。建議買入，目標價 8.5 元，止損價 7.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 72 點後急挫，早段曾倒跌 213 點，午後反彈，最多曾升 109 點，收報 20644 點，升 41 點或 0.2%。成交額按日減 9% 至 1127 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨買入約 8 億元 ，中國移動 (941)、中海油(883) 及美團 (3690) 錄得 6.3、4.6 及 4.4 億元淨買入，騰訊 (700)、快手(1024) 及李寧 (2331) 錄得 6.0、3.2 及 0.9 億元淨賣出。5 月以來淨買入 316 億元，4 月淨買入 105 億元。

藍籌股 36 升 22 跌 8 持平。創科實業 (669) 漲逾 5%，為升幅最大藍籌。其次是信義光能 (968)、新奥能源(2688) 及申洲國際 (2313) 升逾 3%。中國移動 (941)、龍湖集團(960)、碧桂園服務(6098)、比亞迪(1211) 及李寧 (2331) 升逾 2%。招商銀行 (3968)、華潤置地(1109) 及安踏體育 (2020) 升逾 1%。藥明生物 (2269) 跌逾 2%，為表現最差藍籌。石藥集團 (1093)、海底撈(6862)、電能實業(6) 及恒生銀行 (11) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.3%，收報 4260 點，成份股 12 升 17 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，百度 (9888) 升逾 1%，快手 (1024) 及京東 (9618) 跌逾 2% 及 1%。明源雲 (909) 漲逾 5%，為升幅最大成份股。海爾智家 (6690) 及萬國數據 (9698) 升逾 2%。華虹半導體 (1347) 及舜宇光學 (2382) 升逾 1%。金山軟件 (3888) 跌逾 3%，為表現最差成份股。ASM 太平洋 (522) 跌逾 2%。比亞迪電子 (285) 及金蝶國際 (268) 跌逾 1%。

板塊方面，火電、 燃氣、教育、風電及電訊股上升，漲幅居前。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 升 5%-8%。新奥能源 (2688)、華潤燃氣(1193) 及中國燃氣 (384) 升 3%-5%。中教控股 (839) 升逾 4%，新東方 (9901) 及中國東方教育 (667) 升 2%。龍源電力 (916) 升近 4%，新天錄色能源 (956) 及大唐新能源 (1798) 升近 2%。中國移動 (941) 及中國電信 (728) 升逾 2%。

周三上証指數平開，全日窄幅震盪，早盤最多曾跌 0.7%，午後最多曾升 0.4%，收報 3085.98 點，跌 0.25%。深証成指跌 0.2%，科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 7700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 200 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 23 億元，5 月以來累積淨賣出 138 億元，4 月淨買入 63 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

路透引述消息人士報道，中國政府正與汽車廠商討論今年新能源汽車補貼到期後延期的問題，包括工信部在內的多個政府部門正考慮在明年繼續實施新能源汽車補貼政策。(信報)

路透根據國家統計局公布數據測算，4 月 70 個大中城市新建商品住宅價格指數按年上升 0.7%，為 2015 年 10 月以來最低，且漲幅為連續第 11 個月收窄，上個月為 1.5%。按月比則轉為下跌 0.2%，為今年來首次。4 月 70 個大中城市中，新建住宅價格指數按月上升的有 18 個；持平 5 個；下跌 47 個。(信報)

4) 個股訊息

騰訊 (700) 公布，截至今年 3 月底止首季業績，股東應佔溢利 234.13 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年減少 51.0%。按非國際財務報告準則，首季盈利 255.45 億元，按年跌 22.9%，遜於市場預期。期內，收入 1354.71 億元，按年增 0.1%。(信報)

北京產權交易所披露，華潤置地 (1109) 掛牌出售華潤置地 (杭州) 的 100% 股權，轉讓底價 19.93 億元人民幣。資料顯示，華潤置地 (杭州) 的註冊資本為 1.3 億美元，負責開發杭州蕭山萬象滙商業項目。(信報)



有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK