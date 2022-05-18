省錢求生 Netflix在訂閱人數大降後裁員150人

外媒周二 (17 日) 證實，串流影視公司 Netflix (NFLX-US) 將全公司裁員 150 人，大部分為美國雇員，但以全公司 11300 名雇員來說，裁員比率不到 2%。

Netflix 公司發言人表示：「一如在發布財報時所作的解釋，我們的營收成長放緩，意味著公司必須減緩成本增長，所以很遺憾的，我們今日解雇約莫 150 人，大部分位於美國，這無關個人表現，主要是在業務需求的驅動下做出的改變，因此這樣的決定更加艱難，我們都不願意跟這些優秀的同事道別，我們會努力支撐這些同事度過這艱難的過渡期。」

在 Netflix 公布十年來首次訂閱人數下降後不到一個月，公司便發動這波裁員，消息激勵其周二股價收漲 2.17%，報每股 190.56 美元。然而，自 4 月 20 日公布財報以來，Netflix 股價已經下跌 45%，且自 1 月以來，跌幅更接近 70%。

Netflix 上個月發布財報，共同執行長 Reed Hastings 表示，公司正探索降低收費、由廣告支撐的資費類別，以期吸引新訂閱戶，不再堅守多年來影片不置入廣告的原則。

此外，Netflix 也努力打擊猖獗的帳戶共享行為，表示除了 2.22 億個付費家庭外，還有超過 1 億個家庭透過帳戶共享收看平台內容。

Netflix 裁員雖然與訂閱人數放緩有關，但也是科技業廣泛就業萎縮的一部分。近期有數家科技公司均已宣布凍結招聘和裁員，包括臉書母公司 Meta (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Uber (UBER-US)，以及 Robinhood (HOOD-US)。

美國最大家具電商 Wayfair (W-US) 周二也證實加入上述行列，將實施為期 90 日的企業招聘凍結，以應對成本上升和電商需求放緩的趨勢。

Wayfair 發言人表示：「我們看到整體經濟存在很大的不確定性，因此謹慎地做出調整，以更能掌控自己的命運。」他補充，公司處強勢地位，不會因為暫停招聘而影響原訂計畫。

Wayfair 過去五個月股價下跌 72%，但周二招聘凍結的消息安撫市場，股價大漲 8.58% 至每股 55.17 美元。