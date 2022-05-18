現代起亞宣布 2030年前將砸21兆韓元在南韓國內投資電動車

南韓現代汽車 (Hyundai) 和子公司起亞汽車 (Kia) 於周三 (18 日) 宣布，將於 2030 年之前，在南韓國內的電動車領域，投資 21 兆韓元 (約新台幣 4920 億元)。

現代和起亞目標在 2030 年，兩家公司的南韓國內電動車生產要達到全年 144 萬輛，是目前 (35 萬輛) 的 4 倍以上。這個數字也幾乎是兩家公司所設下的 2030 年全球電動車生產目標 (323 萬輛) 的一半。

現代和起亞表示，他們希望透過大型投資，來讓南韓國內的電動車生態系走向高度發展，期盼能強化他們在全球汽車產業當中所扮演的樞紐角色，引領業界走向革新。而投資領域不僅止於電動車生產設備的擴張，也將包括研發、基礎建設、以及相關全新產業的摸索等等。

為提升南韓國內的電動車生產能力，這兩家公司設下 3 個目標：

新設電動 PBV(Purpose-Built Vehicle) 的專用工廠。 建構可在同一生產線進行燃油車和電動車生產的混流生產系統。 在現有工廠增設電動車專用生產線。

其中在新設電動 PBV 的專用工廠方面，計畫內容最為具體；起亞將砸下數千億韓元在首爾近郊的京畿道華城興建 PBV 專用工廠，目標在 2025 年底之前展開量產，初期的全年生產能力為 10 萬輛，接著會依照市場需求狀況、擬提升到 15 萬輛。

其他投資方面，也將包括新一代的電動車專用平台開發、產品線的擴大、主要零件和先行技術的開發，以及研究設施的建構等。具體投資方向包括電動車核心零件的電池和馬達等、還有系統水準的提升，以及延長行駛里程的相關研究等。

此外，超高速充電基礎設施的佈建也是現代汽車所重視的投資領域，這也是提升電動車銷量的必要投資。該公司目標 2025 年之前，在南韓各主要城市的超高速充電器，總數要達到 5000 座。