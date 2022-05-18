印度政府週二 (17 日) 證實，它仍將允許等待清關的貨物出口到埃及，而埃及通常是世界上最大的小麥進口國。

「糧食保護主義」抬頭，印度 14 日突然宣布暫停小麥出口，印度政府週二 (17 日) 政策轉彎，允許一部分的小麥出口至糧食短缺的國家，包括孟加拉、尼泊爾和斯里蘭卡等鄰國。

埃及供應部長 Aly Moselhy 週二表示，埃及在招標系統之外向印度採購 50 萬公噸小麥，雙方已達成協議，但尚未正式簽署，這批尚未清關的小麥不會受到印度出口禁令的影響。

印度同意 5 月 13 日以前在海關登記的小麥出口，但又改口允許開立信用狀的小麥輸往海外，造成貿易一片混亂，220 萬公噸塞港或運輸中的小麥中，僅有 40 萬公噸有開信用狀。

受到印度放寬禁令影響，芝加哥商品交易所 (CBOT) 7 月小麥期價格漲勢急遽放緩，收盤小漲 2.40% 至每英斗 12.77 美元。

印度放寬小麥出口 全球最大買家埃及鬆口氣 (圖片：AFP)

印度最初預計在 7 月開始的 2022/23 年度小麥出口量高達 1200 萬噸，遠高於去年同期的創紀錄 720 萬噸出口量，但在關鍵的作物生長階段，熱浪來襲，迫使印度政府將產量預估下調至 1.05 億噸。

印度是僅次於中國的世界第二大小麥生產國，但因國內糧食需求巨大和控制國內節節攀升的糧價，因此很少出口大量糧食出口，主要目的地包括孟加拉、印尼、尼泊爾和土耳其。

全球最大的買家埃及最近同意首次購買印度小麥，因為埃及試圖彌補來自烏俄戰爭的損失，讓印度有望成為第八大小麥出口國。

據美國農業部的數據，俄羅斯、歐洲、美國和加拿大歷來是全球最大的小麥出口國，從 2015 年到 2020 年，這些國家的小麥出口量約佔全球小麥出口的 60%。

由於俄羅斯入侵烏克蘭威脅要阻止黑海的小麥供應，非洲和中東的小麥大買家一直尋找替代品，大多數小麥替代出口商直到今年 6 月才會開始收割出口。