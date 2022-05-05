起亞進入美國市場29年 累計銷量突破1000萬台

南韓起亞汽車 (Kia) 自 1993 年進入美國市場至今，跨入第 29 個年頭，根據起亞美國 (Kia America) 周三 (4 日) 公布的最新統計，2022 年 1~4 月累計賣出 21 萬 257 輛，在美國市場的累計銷售台數達 1000 萬 4255 輛，正式突破 1000 萬大關。

南韓起亞汽車的美國銷售子公司，起亞美國 (Kia America) 周三 (4 日) 宣布，2022 年 4 月銷售台數達 5 萬 9063 輛、年減 15.8%，主因仍是由於晶片短缺影響。

起亞汽車相關人士透露，若考量已公布美國市場同期銷售數字的 5 家同業表現、平均減少 25%，起亞的銷售數字就顯得可圈可點。

起亞的節能車受到消費者青睞，2022 年 4 月在美國市場賣出 6788 輛，寫下單月新高，和去年同期相比更增加 130.3%。起亞美國負責銷售業務的副總裁 Eric Watson 表示，整體汽車產業的狀態嚴峻，但是電動化車款的銷售台數寫下歷史 新高。

另一方面，南韓現代汽車的美國銷售子公司，現代汽車美國 (Hyundai Motor America，HMA) 也在周三公布 4 月銷售成績，台數達 6 萬 6707 輛、年減 17.5%，而高級車品牌 Genesis 賣出 5039 輛、年增 53%。Genesis 的美國市場銷量，連續 17 個月增長；而現代的節能車銷量也同樣暢旺，4 月賣出 7409 輛、年增 47.6%。

而不論是現代或起亞，出口規模都呈現擴大傾向。根據韓國汽車產業協會 (KAMA)，兩家公司在 2022 年第 1 季共出口 11 萬 1252 輛、年增 28.6%；其中數量最多的是起亞 EV6 電動車 (1 萬 6336 輛)，其次為現代 Ioniq5 電動車 (1 萬 5219 輛)。