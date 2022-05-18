索尼擬運用娛樂技術建構「感動空間」 看好元宇宙發展

日本索尼集團 (Sony) 週三 (18 日) 召開經營方針說明會，該公司表示將運用遊戲、電影、音樂、動畫等娛樂領域的技術，來建構「感動空間」。先前索尼宣布併購美國大型遊戲公司 Bungie，擬於 2025 年之前推出 10 款遊戲，部分將和「元宇宙」有關。

索尼董事長暨公司社長吉田憲一郎在周三的經營方針說明會上，多次提到「感動」一詞。他表示，索尼擁有遊戲、音樂、電影、動畫等多樣娛樂事業，在遊戲技術上長年深耕，將運用這些特徵，來創造出現場網路空間 (live network space)，盼能實現全新的感動空間 (Kando Space)。

吉田憲一郎表示，娛樂的本質是共享時間和空間的現場，在營造這個空間時，重視的是「元宇宙」和「移動性」(mobility) 兩要素。

索尼在 2022 年 4 月宣布，將砸下 10 億美元來向美國大型遊戲公司 Epic Games 進行追加投資。索尼自 2020 年 7 月開始投資 Epic Games 至今，已連續 3 年持有該公司的約 4.9% 股份。Epic Games 的用戶人數超過 3 億，索尼有意運用 Epic Games 的技術基礎來強打「元宇宙」戰略。

吉田憲一郎強調，雖然元宇宙是社群空間，但也是電影、音樂、動畫等相互交錯，外擴的現場娛樂空間，是索尼的內容 (content) 能進一步發揮的場所。

吉田憲一郎認為，電動車有非常大的可能性成為感動空間。他指出全世界運作中的汽車超過 10 億輛，以中長期眼光來看，可透過網路在這 10 億輛汽車推動服務。他也著眼自動駕駛技術的普及，認為移動載具將成為主要的娛樂空間之一。

索尼已於日前宣布和本田汽車 (Honda) 合作，雙方將共同推動電動車業務。