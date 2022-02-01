遊戲版圖風雲變色！索尼出手買下《天命》開發商Bungie

遊戲版圖風雲變色！索尼出手買下《天命》開發商Bungie (圖片：Bungie)
遊戲版圖風雲變色！索尼出手買下《天命》開發商Bungie (圖片：Bungie)

遊戲產業在今年風雲變色，併購消息不斷，微軟收購美國遊戲開發商動視暴雪後，索尼週一 (31 日) 宣布以 36 億美元收購《天命》(Destiny) 和《最後一戰》(Halo) 系列的開發商 Bungie。

受此消息激勵，索尼 ADR (SONY-US) 收紅 4.51% 至每股 111.66 美元。競爭對手微軟 (MSFT-US) 漲 0.88% 至每股 310.98 美元

索尼週一宣布買下 Bungie 震驚遊戲界，主因是 Bungie 經典《最後一戰》系列與對手微軟 XBox 有密切且長期的合作關係。

Bungie 經典《最後一戰》系列與對手微軟 XBox 有密切且長期的合作關係 (圖片：翻攝最後一戰預告)
Bungie 經典《最後一戰》系列與對手微軟 XBox 有密切且長期的合作關係 (圖片：翻攝最後一戰預告)

索尼互動娛樂 (SIE) 總裁兼執行長 Jim Ryan 提到：「自《天命》系列作誕生以來，我們就與 Bungie 建立了強而有力的夥伴關係，Bungie 會繼續作為獨立的多平台工作室和發行商來營運，《天命 2》可在 PlayStation、個人電腦 (PC) 和 Xbox 平台上使用並可選擇自行發布其遊戲。

SIE 旗下工作室 PlayStation Studios 負責人 Herman Hulst 表示：「Bungie 的技術專長，加上他們在建立高度參與社群方面的往常戰績，使其非常適合與 PlayStation Studios 合作。」

Bungie 提到與 PlayStation 未來共同願景稱，《天命 2》將持續留在當前平台並擴展到新平台；Bungie 保持對《天命》宇宙的完全創意控制和發行獨立性；每個玩家在任何的平台都將有一個精采的《天命》遊戲體驗。」

大型線上射擊遊戲《天命 2》將持續留在當前平台並擴展到新平台 (圖片：翻攝 Bungie 預告)
大型線上射擊遊戲《天命 2》將持續留在當前平台並擴展到新平台 (圖片：翻攝 Bungie 預告)

隨著元宇宙概念發酵，遊戲產業在今年來到重要的里程碑，併購消息不斷旗下擁有 Rockstar 和 2K Games 的遊戲發行商 Take-Two Interactive (TTWO-US) 在 1 月 10 日以 127 億美元的價格收購社群遊戲開發商 Zynga。

緊接著，微軟 1 月 18 日出人意外地宣布以 687 億美元全現金方式，收購美國遊戲開發商動視暴雪，創下微軟史上最大交易規模，也是遊戲業史上最大收購案，動視暴雪擁有 Candy Crush、暗黑破壞神等多款熱門遊戲，索尼收購 Bungie 又再度重整遊戲版圖。

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