遊戲版圖風雲變色！索尼出手買下《天命》開發商Bungie

遊戲產業在今年風雲變色，併購消息不斷，微軟收購美國遊戲開發商動視暴雪後，索尼週一 (31 日) 宣布以 36 億美元收購《天命》(Destiny) 和《最後一戰》(Halo) 系列的開發商 Bungie。

受此消息激勵，索尼 ADR (SONY-US) 收紅 4.51% 至每股 111.66 美元。競爭對手微軟 (MSFT-US) 漲 0.88% 至每股 310.98 美元。

索尼週一宣布買下 Bungie 震驚遊戲界，主因是 Bungie 經典《最後一戰》系列與對手微軟 XBox 有密切且長期的合作關係。

Bungie 經典《最後一戰》系列與對手微軟 XBox 有密切且長期的合作關係 (圖片：翻攝最後一戰預告)

索尼互動娛樂 (SIE) 總裁兼執行長 Jim Ryan 提到：「自《天命》系列作誕生以來，我們就與 Bungie 建立了強而有力的夥伴關係，Bungie 會繼續作為獨立的多平台工作室和發行商來營運，《天命 2》可在 PlayStation、個人電腦 (PC) 和 Xbox 平台上使用並可選擇自行發布其遊戲。

SIE 旗下工作室 PlayStation Studios 負責人 Herman Hulst 表示：「Bungie 的技術專長，加上他們在建立高度參與社群方面的往常戰績，使其非常適合與 PlayStation Studios 合作。」

Bungie 提到與 PlayStation 未來共同願景稱，《天命 2》將持續留在當前平台並擴展到新平台；Bungie 保持對《天命》宇宙的完全創意控制和發行獨立性；每個玩家在任何的平台都將有一個精采的《天命》遊戲體驗。」

大型線上射擊遊戲《天命 2》將持續留在當前平台並擴展到新平台 (圖片：翻攝 Bungie 預告)

隨著元宇宙概念發酵，遊戲產業在今年來到重要的里程碑，併購消息不斷旗下擁有 Rockstar 和 2K Games 的遊戲發行商 Take-Two Interactive (TTWO-US) 在 1 月 10 日以 127 億美元的價格收購社群遊戲開發商 Zynga。

緊接著，微軟 1 月 18 日出人意外地宣布以 687 億美元全現金方式，收購美國遊戲開發商動視暴雪，創下微軟史上最大交易規模，也是遊戲業史上最大收購案，動視暴雪擁有 Candy Crush、暗黑破壞神等多款熱門遊戲，索尼收購 Bungie 又再度重整遊戲版圖。