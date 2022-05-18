日本第1季GDP萎縮1% 疫情影響內需表現

日本內閣府周三 (18 日) 公布，2022 年第 1 季實質國內生產毛額 (GDP) 季減 0.2%，折合年率萎縮 1.0% ，反映新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，導致日本內需不振。

這是日本 GDP 季增率在相隔 2 季之後出現負成長，但優於市場預測的季減 0.4%，和年率下滑 1.8%。

佔日本 GDP 比例最大的個人消費季減 0.03%，相隔 2 季轉衰。由於變種病毒株 Omicron 造成日本國內疫情擴大，日本當局宣布「蔓延防止等重點措施」，旅行和外食等消費轉弱。

另外在日本內需當中，和個人消費同樣扮演重要角色的企業設備投資季增 0.5%，連續 2 季成長。日本內閣府表示，泛用型機械及研究開發等，都對於 GDP 的正成長帶來貢獻。

民間住宅投資季減 1.1%。公共投資季減 3.6%，連續 5 季減少。可能原因是日本 311 大地震的相關大型復興重建工程都已告一段落。

出口季增 1.1%，進口季增 3.4%，都連續 2 季增加。

大和證券資深經濟學家末廣徹表示，接下來可以預料將出現更多必須維持 20 兆日圓規模財政政策的聲音。

不少人預測日本將在第 2 季恢復成長。根據日本經濟研究中心 (JCER) 實施的 ESP 預測 5 月調查 (回答日期為 4/28 至 5/11)，日本第 2 季 GDP 折合年率預估成長 5.18% ，較前月結果上修 0.14 個百分點。

第一生命經濟研究所的主任經濟學家藤代宏一認為，由於疫情放緩，外食及服務等個人消費正明顯回溫。另外汽車的供給限制也逐漸改善，耐久財的需求恢復也有所助益。過去主要發生在非製造業的設備投資計畫延期等正在重新啟動，預料將維持在高水準。