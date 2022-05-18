股神巴菲特：股市下跌時 不要密切關注市場

儘管美股週二 (17 日) 出現反彈，但美股實際上已處於長期拋售之中，許多投資人可能想知道：在如此動盪的市場中他們該怎麼做？股神巴菲特等一些知名理財大師都支持一個簡單的投資策略，即「不要密切關注市場！」

巴菲特在 2016 年市場劇烈波動期曾建議，股市下跌時，不要密切關注市場！

巴菲特提到，隨著時間的推移，購買優質公司的投資人將在 10、20 和 30 年後看到成果，如果他們在股市下滑期間試圖買賣股票，他們不會有很好的結果。

巴菲特稱，這些錢是要長期投資優秀的公司，這就是人們應該在股市做的事情。包括股神等許多專家也建議指數型基金，例如，標準普爾指數型基金就有蘋果和亞馬遜等知名美國公司。

對大多數投資人來說，試圖對市場趨勢做出反應可能會適得其反 (圖片：AFP)

已故傳奇投資人、先鋒集團創始人、指數基金之父 Jack Bogle 支持股神這種作法。對大多數投資人來說，試圖對市場趨勢做出反應可能會適得其反，最好的做法就是等待。

Bogle 解釋，購買股票並長期持有是最好的投資方式，因為如果投資人試圖出售股票以避免股災損失，接著又再重新投資，「情緒將會完全打敗你。」

Bogle 表示：「堅持到底，不要讓市場的這些變化，即使是大的變化 (如金融危機)…… 改變投資人的想法，永遠、永遠、永遠不要進出市場。始終保持在一定的水平。」

Goldfinch Wealth Management 理財規劃師兼合夥人 Ashton Lawrence 表示，如果投資組合多元，只是買入一些指數型基金，而且能持有足夠長的時間，那麼最好的做法就是跟隨市場起伏。

Ameriprise Financial 財務顧問 Sean M. Pearson 表示，在市場低迷時賣出的投資人實際上最終可能會破壞他們的長期計劃。如果因為頻繁進入股市而錯過反彈，那麼投資人很有可能會更難實現其財務目標。

