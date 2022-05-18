高通膨環境下兩樣情 美國必需品股、非必需品股走勢相反

非必需消費品股和必需品股周二 (17 日) 走勢相反，反映美國公布的 4 月零售銷售雖然鼓舞人心，但連鎖零售商沃爾瑪 (WMT-US) 的獲利和財測卻令人失望，後者將一切歸咎於高通膨。

沃爾瑪盤前公布第 1 季獲利下降 25%，並因燃料和人力成本上升而下修全年獲利預期，周二收盤重挫 11.38%。同時，沃爾瑪也強調居於數十年高點的必需品通膨，壓縮了消費者對非必需品的支出。

這是沃爾瑪自 1987 年 10 月 16 日暴跌 11.79% 以來最大單日跌幅，當時是道指崩跌 22% 以上的「黑色星期一」前最後一個交易日。

在沃爾瑪的拖累下，周三將公布財報的 Target (TGT-US) 跌逾 1.4%；Dollar General (DG-US) 和 Dollar Tree (DLTR-US) 均跌約 3%。

S&P 500 必需消費品板塊下跌 1% 之際，非必需消費品板塊上漲 2.7%，係因一些服裝、旅遊和汽車製造商的股票上漲。

數據顯示，美國 4 月零售銷售強勁增長，顯示供應改善，消費者在汽車方面的支出增加。此外，消費者在餐廳的支出也增加，在本季初提振經濟。

一些分析師認為，非必需消費品股和必需品股的走勢相反，是因為通膨飆升對收入較低的顧客影響較大，而這些顧客通常也是沃爾瑪或一元商店的常客，但高單價商店的顧客較不受通膨衝擊，因此股價上漲，例如 Under Armour (UA-US) 上漲 4%、Ralph Lauren (RL-US) 上漲約 3.8%，以及 PVH Corp (PVH-US) 上漲 3.4%。

宏利的全球宏觀策略師 Eric Theoret 表示，俄烏戰爭造成糧食和能源價格上漲，這些是消費者躲不開的必需品，因此收入較低的消費者會真實感受到收入衝擊。

Theoret 說：「以消費能力來說，低收入的消費者更接近於耗盡疫情期間的積蓄。以收入來說，工資雖然穩定成長，但成長率不到 20%，不足以追上通膨步伐，導致消費者購買力遭侵蝕。」

包裝食品公司的股價也呈現此一趨勢，例如卡夫亨氏 (KHC-US) 下跌 2%、通用磨坊 (GIS-US) 下跌 0.75%。此前沃爾瑪表示，消費者從知名大品牌改為購買較便宜的商店自有品牌。

Ally 首席市場和貨幣策略師 Lindsey Bell 指出，儘管一些較富裕的消費者也改在雜貨店添購物品，但零售銷售數據顯示，這些消費者仍有錢可花。

Bell 說：「這些消費者仍在花錢，消費者不死，他們有意願掏錢購買服務和體驗，這可能是服飾店股價上漲的原因之一，因為要出門參加不同的活動就要搭配不同的服飾。」

此外，今年迄今主食板塊僅下跌 1%，相較暴跌 25.9% 的非必需消費品類股來說，表現較出色。「投資者開始意識到，先前非必需消費品股普遍遭大拋售，轉向主食股。」

The Leuthold Group 投資策略長 Jim Paulsen 指出，雖然消費者仍戒慎恐懼，但「他們現在真的處於很好的狀態。」

Paulsen 表示，所有的恐懼幾乎都與通膨有關，但通膨中就會穩定下來，這意味著投資者和消費者也能不再擔心公債殖利率上升、央行升息或者經濟衰退將至這一類的事情。

Paulsen 說：「如果通膨結束，消費者信心就會上升，我相信一般大眾和華爾街都認同這點。」