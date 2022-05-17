傳馬斯克要賣SpaceX股份 籌募收購推特資金

《華盛頓郵報》週一 (16 日) 引述消息人士報導，太空探索科技公司 SpaceX 計劃從週二開始將現有股票出售給特定的買家，據悉 SpaceX 創辦人、全球首富馬斯克 (Elon Musk) 是賣家。

消息人士向《華盛頓郵報》透露，馬斯克希望以 SpaceX 每股 70 美元進行本次融資，較上一輪融資價格增加 25%，相當於約 1250 億美元的估值。截至去年 8 月，馬斯克持有 SpaceX 44% 的股份。

消息人士稱，馬斯克賣出 SpaceX 現有股票是為推特收購籌資 (圖片：AFP)

消息人士稱，馬斯克賣出 SpaceX 現有股票主要是為推特收購案籌募資金。

馬斯克上個月宣布以 440 億美元的價格買下社群巨頭推特，他承諾從個人財產中拿出多達 210 億美元，其餘資金則來自債務融資，若收購成功，有望寫下至少 20 年來規模最大的私有化交易案。

他曾傳出與 Apollo Global Management 和一些避險基金進行融資談判，還表示他可以在短短幾年後，再將推特重新上市，試圖以改善推特營運和獲利，說服潛在投資人，但目前尚未有定案。

消息人士提到，馬斯克一直為籌集更多資金四處奔走，但融資過程不僅困難重重，而且成本極高。

自馬斯克 4 月 25 日宣布與推特達成收購協議以來，特斯拉 (TSLA-US) 股價一直在下滑，這不利於馬斯克賣股籌資，特斯拉週一收於每股 724.37 美元，收購交易宣布時特斯拉股價徘徊在 1000 美元附近。

同時，隨著科技股賣壓不斷，馬斯克 13 日意外宣布暫停推特收購交易，推特股價已遠低於馬斯克以每股 54.20 美元的收購價，推特 (TWTR-US) 週一續跌 8.18% 至每股 37.39 美元。

馬斯克上週質疑推特假帳號比例的數據，宣布暫停推特收購交易，消息人士指出，這破壞了推特財務狀況，並使融資變得更困難。

儘管馬斯克仍承諾會盡力完成收購，投行 Wedbush Securities 預估，馬斯克此舉可能是為了降低收購價或者放棄收購。