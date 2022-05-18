今年悄悄大漲30% 巴菲特驚艷 這檔股票靠什麽吸引「股神」果斷建倉？

在美股波動加劇之際，一直奉行「別人恐懼我貪婪」投資原則的「股神」巴菲特，再度踐行投資原則，大舉抄底美股。

13F 文件顯示，波克夏第 1 季建倉做多西方石油 (OXY-US)、惠普 (HPQ-US)、花旗 (C-US)、派拉蒙全球 B 類股 (PARA-US)、Celanese(CE-US)、McKesson(MCK-US)、Markel(MKL-US)、Ally Financial(ALLY-US) 等股票。

富途牛牛報導，或許投資人會說，怎麼從來沒聽說過 McKesson？你不是唯一有此疑問的人。作為美國最大藥品分銷巨擘，面對波瀾壯闊的美股行情，McKesson 是一支低調的「牛股」。

這家公司低調到很少有人提出與它股價有關的看法，但它的股價並不低調，拉開這家公司的周線行情，無疑成為美股的一道亮麗風景。

在市場持續震盪的背景下，今年來 McKesson 的報酬率仍達 32%，大幅超越大盤。究竟 McKesson 有何魅力，能吸引巴菲特出手？

McKesson 創立於 1833 年，是提供醫藥配送和醫療 IT 的全球性知名企業，目前僅藥品配送占全美市場的比率超過 33%，全美 76% 的醫院都是 McKesson 的客戶。

巴菲特「買大不買小，買老不買新」，所有重倉都是各大行業的龍頭，也是美國企業界的巨無霸。他不介入處於自由競爭階段的行業和公司，只買那些已實現完全寡頭壟斷行業中的超核心龍頭股，可口可樂 (KO-US)、美國運通(AXP-US) 等股神愛股，基本上已占據整個產業的半壁江山。

儘管這些巨無霸企業常被人批評成長乏力，但長期經營所形成的內部穩定經營體制和機制，加上行業競爭進入壟斷而非常穩定，這些企業的成長性毫不遜色。

巴菲特曾說：「我一生都在追求消費壟斷型企業。」在他眼中，這類企業具壟斷性，即便在經濟不景氣的情況下，獲利仍不會被嚴重壓縮。

作為美國醫療分銷巨頭，McKesson 在美國藥品分銷體系具壓倒性控制權，且 McKesson 的規模龐大，也使其與上游製藥業巨擘議價時享有更多主導權。

另外，憑借著差異化競爭優勢，統計數據顯示，McKesson 的業績在過 1996-2016 年實現年複合成長 12.26%，大於美國整個健康護理產業的約 10%。

最新財報顯示，McKesson 的 2022 年度營收為 2,121.49 億美元，大增 12%，調整後攤薄每股盈餘為 23.69 美元，同比增長 38%。

McKesson 發布財報後，瑞信、德銀、瑞穗陸續上調目標價，分別達到 377、343 及 331 美元。麥克森股價周一（16 日）收於 327.83 美元，較華爾街平均價 361 美元存在 10.12% 的上漲空間。