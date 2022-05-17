回歸推特有難度！川普和Truth Social達6小時獨家發文協議

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，美國前總統川普有義務以 Truth Social 作為優先發文社群媒體平台，即使推特取消川普封殺禁令。

川普新媒體公司「川普媒體科技集團」(TMGT) 推出 Truth Social 社群媒體平台，並與特殊目的收購公司 (SPAC) Digital World Acquisition 達成合併協議，計劃在那斯達克交易所借殼上市。

在提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，TMGT 和 Digital World Acquisition 合併協議包括一些限制條件，包括增加訂閱 Truth Social 的用戶數量。基於這個原因，川普有義務優先在 Truth Social 發文。

文件指出一些風險因素，TMTG 的成功在一定程度上取決於其品牌的知名度，以及董事長川普的聲譽和人氣，因此川普必須遵守 6 小時獨家的條件，這意味川普優先在 Truth Social 發文後，必須等到 6 小時後才能在其他媒體平台發表相同的內容。

另外，川普正捲入許多法律訴訟，包括他在 2021 年 1 月 6 日發生在美國國會大廈的事件，而許多與川普有關聯的公司已經申請破產，因此不能保證 TMTG 也不會破產。

TMGT 與 Digital World Acquisition Corp. 合併計劃在 2022 年下半年完成，一旦合併完成，川普將擔任董事長，擁有公司 46.8% 的投票權和 7330 萬股，但目前 SEC 的調查可能會推遲或影響合併時程表。

Truth Social 於 2022 年 2 月正式上架，目標是言論自由，該平台目前向 iOS 用戶開放，只有在美國可以使用。文件指出，該平台將於 2022 年第二季在桌機和其他行動設備上使用。不過，自 Truth Social 平台問世以來，川普直到上月 28 日才在該平台首次發文。

由於週一提交給 SEC 的文件是朝向借殼上市邁出的重要一步，Digital World Acquisition (DWAC-US) 週一大漲 8.98% 至每股 45.75 美元。