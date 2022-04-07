卡車司機短缺 沃爾瑪因應之道：調升工資 自行培訓

沃爾瑪 (WMT-US) 周四 (7 日) 表示將提高卡車司機的工資，並啟動一項培訓下一代司機的新計畫，因為它一直在努力尋找可用人力來補充全國各地的商店貨架和倉庫。

這家全球最大零售商表示，在調高工資後，卡車司機在沃爾瑪的第一年收入將高達 11 萬美元。該公司沒有提供沃爾瑪新卡車司機目前的工資範圍，但表示他們第一年的平均收入為 87500 美元。

沃爾瑪還在德州的桑格 (Sanger) 和德拉瓦州的多佛 (Dover) 啟動了一項為期 12 周的計劃，人們可以在那裡考取商業駕駛執照並加入沃爾瑪的車隊。公司發言人哈特菲爾德 (Anne Hatfield) 說，公司將支付考取證照所需的費用，約在 4000 至 5000 美元之間。

她說，該計畫最初將只對這兩個培訓地點附近的供應鏈員工開放。未來所有沃爾瑪員工都可以申請該計畫。她說，該公司期望今年能培訓 400 至 800 名新司機。

沃爾瑪在美國雇用 160 萬員工，隨著電商發展改變其業務並使其供應鏈複雜化，該公司正在擴大對卡車司機的招聘力道。因貨運司機市場供不應求。

根據美國卡車運輸協會 (ATA) 的數據，去年美國卡車司機的短缺數達到 8 萬多人的歷史新高。ATA 表示，司機的缺乏源於幾個因素，包括長途駕車的艱苦、現有司機的高齡化以及女性從業人數較少。它說，疫情更加劇了短缺，因為一些卡車司機離開了這個行業，接受培訓計畫的人也減少了。

沃爾瑪周四上午在其官網上發布了有關加薪和培訓計畫的訊息。目前它有大約 12000 名卡車司機。一位女發言人說，該公司雇用了 4500 名卡車司機，這個數字是公司史上最多。