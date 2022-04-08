業界第一！沃爾瑪調漲送貨司機起薪 高達11萬美元

沃爾瑪 (WMT-US) 表示，由於美國司機人力短缺，恐延長供應鏈混亂和商品短缺時間，所以將調漲旗下 1.2 萬名長途卡車司機的起薪。這些司機負責運送商品至其商店和山姆會員店 (Sam"s Clubs) 分點。

根據官方說法，美國合格司機人力 (約 40 至 50 多歲) 供不應求，係因聯邦政府對司機工時的限制，以及新冠肺炎和其他障礙促使許多卡車司機離職。

沃爾瑪也跟進對手亞馬遜 (AMZN-US) 激勵其他職位的員工經培訓後轉任迫切需求的司機職，以緩解供應鏈瓶頸並支援其線上運作。

沃爾瑪麾下的司機本就是全美薪酬最高的職位之一，現在沃爾瑪又將調高起薪以招攬並留住人力，自先前每年 87500 美元，調升到 9.5 萬美元至 11 萬美元區間。

根據美國勞工部統計局的數據，沃爾瑪司機起薪遠高於 2020 年美國大型鑽井平台司機的平均工資 (47130 美元)，因後者「實際」收入已落後通膨，實際上僅有他們在 1970 年代的 70% 薪水。根據該局，全美大型鑽井平台司機約有 190 萬名在崗位上。

沃爾瑪供應鏈人力資源高級副總裁 Karisa Sprague 聲明：「我們很自豪地宣布調升起薪，以確保沃爾瑪仍然是世界上最好的公司之一。」

疫情大流行期間，消費者需求猛增，使供應鏈不堪重負，自卡車的可用性和海港容量到倉庫和配送空間，在在阻礙了貨物的流動並推高成本。

沃爾瑪表示，第四季 (1/28 止) 供應鏈成本就比預期高出 4 億美元，其中包括最重要的假日購物季。

但近期數據表明，疫情可能正在降溫，根據美國商務部上周數據，隨著消費者恢復旅遊和娛樂支出，因疫情影響而上升的實體商品購買量可能已達頂峰。