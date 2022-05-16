高盛前執行長：美國經濟衰退的風險非常高

據報導，高盛 (Goldman Sachs) 前執行長 Lloyd Blankfein 在週日 (15 日) 表示，隨著美聯準會 (Fed) 持續升息以應對不斷上升的通膨，美國經濟正面臨很高的衰退風險。

Blankfein 在接受採訪時表示，美國經濟陷入衰退的風險「非常、非常高」。「我認為美聯準會擁有非常強大的工具，很難進行微調，也很難看到這些工具快速改變通膨的成效，這絕對是一個風險。」Blankfein 說道。

上週，美聯準會主席鮑爾表示，抑制通膨是首要任務，他坦承升息勢必會「帶來一些痛苦」，但更糟糕的結果會是價格繼續飆升，因為物價的穩定是經濟的基石。

有部分分析師擔憂，若是決策官員沒有實行可能導致經濟衰退的那種大幅升息，就無法抑制通膨飆升。

Blankfein 表示，他同意鮑爾的看法，並表示美國經濟目前正在承受的通膨影響相當「棘手」。對於個人來說，特別是低所得的人來說，這是相當困難且沉重的。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 曾表示，未來 1 年美國經濟陷入衰退的機率為 15%，未來 2 年陷入衰退的機率為 35%。而美國聯準會 (Fed) 很難在不導致經濟衰退的情況下，收緊貨幣政策，以壓低通膨。

RSM US LLP 首席經濟學家 Joe Brusuelas 也表示：「隨著 Fed 升息以因應通膨，加上一系列供應鏈衝擊，經濟衰退的風險正在上升。」

近期經濟學家認為美國經濟衰退的可能性增加，針對 65 位經濟學家進行的調查顯示，受訪者認為，美國經濟未來 12 個月陷入衰退的機率平均為 28%。