女股神旗艦基金ARKK 跌至近疫情以來低點

隨著美股近期重挫，女股神伍德 (Cathie Wood) 旗下旗艦級基金 ARK Innovation ETF(ARKK) 瀕臨跌破疫情以來的新低。

今年迄今，ARKK 的跌幅高達 61%，目前距離 2020 年 3 月疫情爆發時的低點只有 3.4%。隨著通膨飆升和各國央行積極升息以應對通膨飆升，科技股遭到拋售，而伍德的旗艦 ETF 更是首當其衝。

Markets.com 的首席市場分析師 Neil Wilson 表示，在升息週期之下，投機性科技股遭受重創。而方舟投資 (ARK Invest) 及其旗艦基金 ARKK 是市場崩盤的震央。

儘管如此，伍德仍然堅稱，旗下基金投資管理的投資期限為 5 年，而市場動盪只會讓她的首選股票變得更加便宜。該公司經常在市場回調時加碼，例如該公司在本週就趁 Coinbase(COIN-US) 股價大跌時買進超過 54 萬股，共價值近 300 萬美元。

值得注意的是，投資人似乎仍然沒有表現出恐慌的情緒。有數據顯示，本週二 (10 日) 僅有約 3300 萬美元流出 ARKK，目前本月份仍有超過 5 億美元的淨流入。

伍德先前曾表示，她認為，通膨飆升即將結束，隨後將會以「戲劇性」方式下跌，這種情況會讓 Fed 有迴旋餘地，使實際升息幅度不像市場預料的那樣激進。

「利率可能不會像市場預期的那樣上升，會讓人感到意外。」她也相信，Fed 如今已經收到很多訊息，都指向不應該過度收緊貨幣政策。