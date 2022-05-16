〈財報〉MLCC大廠太陽誘電 上年度營收、獲利皆創下新高

日本生產 MLCC 等零組件的電子大廠太陽誘電 (Taiyo Yuden)(6976-JP)，上周公布最新財報。2021 年度 (至 2022 年 3 月) 全年純益報年增 90% 至 543 億日圓；營收、營業利益、經常利益和純益表現皆創下新高。預測 2022 年度的全年純益年減 11.7% 至 480 億日圓。

基於日本會計準則的 2021 年度全年合併財報關鍵數據：

營收報年增 16.2% 至 3496 億日圓。

營業利益報年增 67.3% 至 682 億日圓。

經常利益報年增 75% 至 721 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 90% 至 543 億日圓。

其中，營收、營業利益、經常利益，以及歸屬公司股東純益，都創下太陽誘電公司史上新高。

主要產品的 2021 年度全年營收表現關鍵數據：

包含 MLCC 在內的電容器產品報年增 18% 至 2303 億日圓。

電感元件報年增 17.7% 至 489 億日圓。

複合裝置報年增 4% 至 487 億日圓。

其他 (含鋁電解電容器、蓄電裝置等) 報年增 25% 至 215 億日圓。

電容器產品在所有領域的營收擴大，主要集中在車用，以及伺服器相關的資訊基礎設施和產業用機器等。電感元件方面，在硬碟 (HDD)、固態硬碟 (SSD) 等資訊設備用途，以及智慧型手機等通訊設備用途等，於廣泛領域的營收增加。複合裝置方面，各式模組的營收增加。其他產品方面，車用鋁電解電容器的營收增長。

基於日本會計準則的 2022 年度全年財測關鍵數據：