伊朗麵包狂漲3倍引民怨 聯合國警告糧食通膨將招致社會動盪

俄烏戰爭刺激小麥價格上漲之際，左支右絀的伊朗政府月初宣布削減進口小麥補貼，導致各種以麵粉製作的主食漲價多達 300%，促使民眾上街示威。聯合國糧食計劃署表示，一場糧價的完美風暴正在醞釀中，部分國家可能陷入動盪局勢。

自從伊朗在 5 月 1 日宣布停止進口小麥補貼以來，當地麵粉價格狂飆，烤餅、麵包、義大利麵的價格也水漲船高，麵包店和雜貨店的貨架上空無一物。

伊朗官方通膨率約 40%，但專家預估實際上可能已經超過 50%，全國 8200 萬人民現在接近一半生活在貧窮線以下。

根據伊朗官方媒體 IRNA 周五 (13 日) 的報導，零星城市出現高呼反對漲價的示威民眾，部分商店遭縱火，所謂的滋事者已遭警方逮捕，意味著官方對本周出現在社群媒體的示威影像坦承不諱。

儘管國營電視台宣稱已恢復平靜，但社群平台的影像顯示，這股動盪已在周五蔓延到西北部、北部和東南部的城市。

伊朗麵粉類主食價格狂飆達 300%，民怨四起。(圖: AFP)

伊朗政府計劃在未來幾個月發放限量的數位優惠券，讓民眾以補貼價購買麵包，其餘食品仍按市價計算，之後再把優惠券擴及其他食品。

專家警告，伊朗可能再次出現劇烈的社會動盪。伊朗多個城市曾在去年夏天因水資源短缺爆發大規模示威，並演變成當局以武力鎮壓的流血事件。2019 年政府突然提高汽油價格，也在 100 多個城鎮引發動盪，最後政府也以武力鎮壓。

糧價面臨「完美風暴」

聯合國糧食計劃署主任 David Beasley 周四表示，俄烏戰爭、極端氣候、Covid-19 這三個因素，讓全球糧價面臨一場完美風暴，如果人們無法餵飽孩子和家人，政治將動盪不安。

他認為，今年的挑戰是糧食價格高漲，到明年問題可能演變成糧食短缺。

Beasley 提醒，敘利亞戰爭和 2011 年「阿拉伯之春」爆發之前，都有糧價飆漲和糧食供不應求的問題，而目前一些經濟指標顯示狀況比阿拉伯之春爆發前還要糟糕許多。