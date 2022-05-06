聯合國：4月糧食價格指數平均158.5點 年增30%

聯合國糧農組織 (Food and Agriculture Organization，FAO) 週五 (6 日) 公布，追蹤全球交易最熱絡糧食大宗商品國際價格的「FAO 糧食價格指數」(FAO Food Price Index，FFPI)2022 年 4 月平均為 158.5 點、較前月寫下的史上新高回落 1.2 點 (0.8%)，但仍比去年同期高出 36.4 點 (29.8%)。

FAO 糧食價格指數走勢 (圖擷取自聯合國糧農組織官網)

4 月份植物油價格指數大幅回穩，也是糧食價格指數回落的主因。另外穀物價格指數也略有下降，砂糖、肉類和乳製品價格指數則維持小幅增長。

FAO 糧食價格指數 (圖擷取自聯合國糧農組織官網)

以品項來看，2022 年 4 月的穀物價格指數平均為 169.5 點、和前月寫下的最高紀錄 (1990 年以來) 相比下降 0.7 點 (0.4%)。當中玉米價格降幅為 3.0%，原因是正處於玉米收穫季的阿根廷和巴西的季節性供應緩解了市場壓力。國際高粱價格月減 0.4%，而供應緊繃也造成大麥價格上漲 2.5%，小麥價格微漲 0.2%。

4 月肉類價格指數平均為 121.9 點，較前月增加 2.7 點 (2.2%)，寫下歷史新高。肉類價格持續走強，主因在於禽肉、豬肉和牛肉的國際價格上漲。禽肉價格上漲原因是受烏克蘭出口中斷和北半球禽流感疫情加劇影響；西歐生豬供應繼續低迷和生產大國內部需求旺盛推動豬肉價格進一步上漲；巴西的高出口量使得國際牛肉價格僅出現小幅上揚，而牛肉價格也攀至新高；羊肉方面由於中國防疫管控和港口延誤，抑制了該國的採購量，價格微幅走低。

4 月乳製品價格指數平均為 147.1 點、較前月增加 1.3 點 (0.9%)，連續 8 個月上揚，和去年同期相比高出 28 點 (23.5%)。4 月西歐和大洋洲的奶產量繼續低於季節性水平，導致全球供應持續緊張，帶動乳製品價格延續漲勢。其中奶油的國際報價漲幅居首，反映出以西歐為主的庫存低迷等狀況，造成供應緊張。另一方面目前葵花籽油和人造奶油短缺等問題，也造成近期交貨需求激增。在脫脂奶粉和乳酪的國際價格方面，儘管海外採購量下降，但歐洲內部需求穩固和低庫存為價格提供支撐；而全脂牛奶價格主要由於中國需求放緩，而出現小幅下滑。

4 月植物油價格指數平均為 237.5 點、較前月寫下的最高紀錄下降 14.3 點 (5.7%)，但仍大幅超越去年同期水準。主因在於棕櫚油、葵花籽油和大豆油的國際行情下滑，而菜籽油價格則出現上揚。

4 月砂糖價格指數平均為 121.8 點、較前月增加 3.9 點 (3.3%)，連續 2 個月上揚，而年增率也超越 20%。在巴西乙醇價格上揚、以及巴西雷亞爾兌美元匯率持續走強的影響下，支撐國際糖價上漲。另外巴西 2022 年收穫作業緩慢引發擔憂，也為價格提供了額外支撐。然而，砂糖主要出口國的印度，由於供應量高於預期，全球供應前景受到鼓舞，砂糖價格進一步的攀升走勢也因此受阻。

食用農產品價格指數走勢 (圖擷取自聯合國糧農組織官網)