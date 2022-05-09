聯合國官員：烏克蘭戰爭帶來糧食危機 還將引發非洲國家債務問題

一位聯合國高級官員表示，烏克蘭戰爭的連鎖反應可能使非洲國家陷入債務困境、糧食和能源貧困的惡性循環。

聯合國開發計畫署助理署長 Ahunna Eziakonwa 表示，俄羅斯和烏克蘭供應鏈的中斷，將推高進口食品價格，超出許多人的承受能力，而過高的化肥價格也會將限制本土食品的供應。

聯合國官員本周警告，由於戰爭影響通貨膨脹和經濟活動，全球利率可能會上升。這可能會惡化非洲的債務狀況，並造成違約的骨牌效應，特別是在 2022 年和 2023 年債務償還到期的國家。

Eziakonwa 指出，現在西非和中非普遍缺乏化肥，這將降低生產力和產量，削弱非洲國家養活其公民的能力，化肥短缺的真正影響將在今年晚些時候和明年顯現。

此前，烏克蘭農業政策和食品部主管 Taras Vysotsky 也警告，依賴農產品進口的國家，尤其是中東和非洲的所有國家，不能沒有來自烏克蘭的農產品，因為烏克蘭的糧食供應量事實上沒有辦法被替代。

Vysotsky 表示，烏克蘭平均每年出口 5000 萬噸的農產品，這個數字在某些年份甚至達到了 6500 萬噸，如今不可能找到這種量級的替代，即使在未來 3-5 年內也做不到。

2020 年，非洲國家從俄羅斯進口了價值 40 億美元的農產品，其中 90% 是小麥。埃及是世界上最大的小麥進口國，其小麥進口的 80% 來自俄羅斯和烏克蘭。

俄羅斯總統普丁則將能源成本上升和化肥供應中斷，歸咎於西方制裁。他表示，制裁加劇世界上最貧困地區的糧食短缺，刺激新的移民潮，並推高食品價格。

預計歐盟將擴大其 2.25 億歐元的基金規模，用於資助受小麥和穀物短缺影響的北非國家。