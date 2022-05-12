全球多國轉向糧食保護主義 恐進一步加劇通膨

受全球疫情和烏克蘭戰爭導致供應鏈中斷影響，通貨膨脹飆升，世界各國政府正在採取措施保障食品供應。

對政府來說，公眾對食品價格飆升的不滿帶來政治風險，特別在主要作物短缺的情況下。為此，已經多國祭出禁令，禁止農產出口。

印尼針對棕櫚油的禁令是最典型的例子。印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 表示，由於國內很難獲得食用油，對於全球最大的棕櫚油生產國是一大諷刺，他無法允許這種情況發生。

野村經濟學家 Sonal Varma 和 Rangga Cipta 在 4 月報告中，對這一情況表達擔憂。兩人指出，食品價格上漲有可能在全球範圍內，引發更多此類保護主義措施，並可能進一步加劇亞洲食品價格上漲。

歐洲復興開發銀行首席經濟學家 Beata Javorcik 認為，保護主義只會人為推高已經處於創紀錄的價格水位，加劇全球糧食不安全。

具體可見的已發生情況包括：

俄羅斯限制小麥和葵花油的運輸

俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，約占世界糧食出口的五分之一。俄國已經在 2021 年對小麥出口實行出口配額和新稅，以抑制國內食品通膨。在對烏克蘭發動戰爭後，克里姆林宮宣布了額外的出口限制，包括暫時禁止向前蘇聯國家出口小麥。它還暫停了大部分食糖出口。

烏克蘭禁止主食出口

烏克蘭是世界第五大小麥出口國，占全球出口的 9% 。由於戰爭，烏克蘭政府已禁止出口包括小麥和燕麥在內的主食，以確保本國人民有足夠的食物。

此外，還有報導稱，由於港口封鎖和基礎設施遭到破壞，有近 2500 萬噸糧食滯留在烏克蘭。

印尼禁止棕櫚油出口。

由於國內食用油短缺，促使印尼從 4 月 28 日開始全面禁止棕櫚油出口。報導稱，今年迄今為止，印尼食用油的零售價格上漲了 40% 以上 。價格飆升引發了抗議，並導致佐科威總統的支持率從 2 月到 4 月下降了 12% 。

阿根廷限制牛肉出口以抑制食品通膨

阿根廷去年通膨高達 50.9%，導致他們從去年 5 月起，就禁止了肉類出口。此後有所放寬，但限制仍多。根據美國農業部數據，阿根廷是世界第五大牛肉出口國，約占世界牛肉出口的 6% 。

根據國際糧食政策研究所 (IFPRI) 公布數據，俄烏衝突已導致 23 個國家轉向糧食保護主義。