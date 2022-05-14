〈紐約匯市〉美元周線連6紅 日圓本周升1% 止步連9貶

美股周五 (13 日) 回升助長風險情緒，美元指數下跌，但仍連續第 6 周收紅，顯示投資人對於聯準會 (Fed) 政策錯誤的擔憂仍未消散。日圓兌美元本周升約 1%，扭轉連續 9 周貶值的頹勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.37%，報 104.46，周線漲 0.78%。

高通膨和 Fed 的升息路徑，引發市場對政策錯誤導致經濟衰退，或是停滯性通膨拖累經濟增長的擔憂，美國周五公布 5 月密大消費者信心指數降至 59.1，創近 11 年新低。

也有部分經濟數據顯示物價壓力可能已開始下降，美國 4 月進口物價指數意外持平，因石油成本下滑幫助抵銷其他產品成本增幅，即使通膨仍高，這似乎也透露一些觸頂跡象。

歐元兌美元漲 0.31% 至 1.0412 美元，盤中觸 2017 年 1 月以來最低後，尾盤逆轉走高。

受俄烏衝突和強勢美元打壓，歐元仍連續 6 周收低，即使對歐洲央行 (ECB)7 月開始升息的預期升溫，但市場認為 ECB 的緊縮步伐不會像 Fed 那般激進。

美元走貶之際，其他主要貨幣齊步反彈，澳幣兌美元漲 1.24% 至 0.6938 美元，紐幣兌美元升 0.88% 至 0.6282 美元，英鎊兌美元升 0.56% 至 1.2261 美元。

日圓兌美元貶 0.62%，至 129.19 日圓兌 1 美元，在連續 9 周走低後，日圓兌美元本周首度收紅，周線漲約 1%。

加密貨幣普遍上漲，截稿前，比特幣漲 1.4% 至 29,363.8 美元，以太幣重回 2,000 美元上方，漲 4.5% 至 2,034.9 美元，穩定幣 TerraUSD 和 LUNA 持續暴跌，分別重挫 68% 和 81%，兩者的猛烈跌勢本周使加密貨幣市場震盪不斷。

截至台灣時間周六 (14 日) 約 7:00 價格：