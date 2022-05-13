UST穩定幣崩盤 加密市場一夕蒸發超過2000億美元

由於投資人擔憂通膨高漲和經濟前景惡化，美股災情波及整個幣圈，而演算法穩定幣 TerraUSD (UST) 崩盤，讓加密市場更雪上加霜，比特幣 16 個月內首度失守 2.6 萬美元大關，整個加密市場一夕間蒸發超過 2000 億美元。

比特幣價格週四一度暴跌至 25,401.29 美元，創 2020 年 12 月 26 日以來首次跌破 2.7 萬美元的水平，爾後收復失地，恢復到 2.8 萬美元以上。

比特幣價格週四一度暴跌至 25,401.29 美元 (圖片：AFP)

第二大數位貨幣以太幣週四觸及 1,704.05 美元低點，自 2021 年 6 月以來首次跌破 2000 美元大關，之後回漲 8.8% 至 1,937.88 美元。

同時，投資人喪失對穩定幣 TerraUSD (UST) 信心，UST 是第四大穩定幣，原本為市值第十大加密貨幣，本應維持接近 1 美元價格，以反映美元價值，週四卻僅在 0.5-0.7 美元劇烈波動，還一度崩至 0.12 美元附近。

穩定幣就像幾乎不受監管的加密世界的銀行帳戶，加密市場波動時，數位貨幣投資者經常轉向穩定幣以策安全，不過，UST 價格遠低 1 美元，陷入脫鉤麻煩，顯見投資人喪失對去中心化金融領域的信心。

UST 姐妹代幣 Luna 也陷入災情，Luna 具有浮動價格，原本應該是 UST 的一種減震器，週四也陷入死亡螺旋，抹去 99% 的價值，只剩下 4 美分。

Terra 創辦人 Do Kwon 設立 Luna Foundation Guard 基金已積累了數十億美元的比特幣，專注於確保 TerraUSD 的價格穩定，並促進 Terra 生態系統的增長。不過令人擔憂的是 Luna Foundation Guard 出售其大部分比特幣資產以支撐其陷入困境的穩定幣，但比特幣本身就是一種極易波動的資產，這樣的操作風險極高。

美國財政部長葉倫 10 日出席聽證會時提到穩定幣的問題。她表示，TerraUSD 是穩定幣風險的真實例子，經歷暴跌並貶值，這是一個快速成長的產品，而風險也在快速增長，呼籲穩定幣監管應於今年底通過。