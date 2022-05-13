〈台幣〉29.7字頭曇花一現 升幅收斂收29.807元 周線連八貶

台北股匯今 (13) 日同步走揚，在拋匯力道湧現下，新台幣兌美元匯率一度升上 29.7 字頭，但美元維持強勢格局，匯價一路在 29.8 元關卡附近徘徊，終場小升 1.6 分，收在 29.807 元，台北及元太外匯市場總成交值縮至 14.22 億美元。

新台幣周線已連八貶，本周累計貶值 0.5% 或 1.47 角。

新台幣匯率擺脫近 2 年低點，今天止貶回升，一度升值 5.8 分，最高來到 29.765 元，但匯入力道有限，匯價升幅逐漸收斂，終場收在 29.807 元，升 1.6 分，台北外匯市場成交金額 9.01 億美元，元太外匯市場成交金額 5.21 億美元。

台股今天跟隨亞股反彈，電子族群重回主流，帶動加權指數開高走高，終場上漲 215 點，收在 15832 點，但周線連三黑，累計單周仍下挫 575 點，三大法人同站買方，共買超 69.3 億元，外資終結連 5 賣，回頭買超 27.95 億元。

美國 4 月通膨維持高檔，加上上周初領失業金人數升至 3 個月高點，市場憂心聯準會打壓通膨行動將削弱全球經濟成長，吸引避險資金湧入美元，近期升勢擋不住，美元指數刷新 20 年新高，直逼 105 關卡。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據中央銀行統計，美元指數上漲 0.18%，歐元貶值 0.42%，新加坡幣小幅走貶，韓元則升值 0.34%，人民幣升值 0.13%，新台幣及日圓分別升 0.05%、0.03%。