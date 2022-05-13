鉅亨美股雷達： 馬斯克意外宣布推特收購案暫時擱置 美光推晶片遠期定價協議

美股重要看點：

美將公布密大消費者信心指數。美國 10 年期公債殖利率來到 2.909%，美股期貨週五 (13 日) 上升，道瓊期貨漲 0.70%，標普 500 期貨漲 1.04%，那斯達克 100 期貨漲 1.63%。

聯準會主席鮑爾週四 (12 日) 受訪時重申，接下來兩次利率會議各升息 50 個基點 (2 碼) 是合適的，但他坦言，聯準會要實現美國經濟軟著陸極具挑戰。同日，鮑爾接受接受訪問時提到，控制通膨是他首要任務，但這並非易事，他不能承諾所謂的經濟軟著陸。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 3 月會議決定升息 1 碼，5 月再宣布升息 2 碼，企圖抑制通膨惡火。市場預計 6 月會議將再升 2 碼，不過近日出爐的經濟數據令市場擔憂聯準會可能採取更激進的策略。

鮑爾週四試圖平息市場短期擔憂。鮑爾重申：「若經濟表現不出意料，接下來兩次利率會議各升息 50 個基點是合適的，聯準會並未積極考慮更大幅度的升息。」

舊金山聯準銀行總裁 Mary Daly 表示，她支持聯準會接下來 2 次會議上都將支持升息 0.5 個百分點 (50 個基點，即 2 碼)，希望看到金融狀況進一步收緊。

美股近期下挫，美國銀行 (BofA) 首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，在過去的 19 次熊市中，平均自高峰下跌的跌幅為 37%，平均持續時間為 289 天。如果歷史重演，那麼如今的熊市將在 2022 年 10 月底結束，標普 500 指數將跌至 3,000 點，仍有約 27.3% 的下跌空間。

俄烏戰爭方面，就在芬蘭、瑞典加入北約可能性大增時，俄羅斯安全委員會副主席 Dmitry Medvedev 提出警告，如果北大西洋公約組織 (NATO) 繼續「向烏克蘭輸送武器」，有演變為全面核戰的風險。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月進口物價指數年增率 (%)，預估 0.6

美國 5 月密大消費者信心指數，預估 63.8

重要個股動態：

監管文件披露，加密貨幣交易所 FTX 創辦人斥資近 6.5 億美元入股 Robinhood(HOOD-US)，帶動後者在周四 (12 日) 盤後狂飆超過 30%。

美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，FTX 創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried 透過旗下公司 Emergent Fidelity Technologies，以 6.48 億美元價格買進超過 5600 萬股的 Robinhood 股票，持股比重達 7.6%，成為 Robinhood 唯一的董事和大股東。

FTX 是全球最大的加密貨幣交易所之一，也是 Coinbase 和幣安 (Binance) 的主要競爭對手，但目前沒有在美國提供服務。

HOOD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美光科技 (Micron) 周四 (12 日) 宣布為旗下晶片推行名為「遠期定價協議」的新機制，盼能解決讓半導體產業多年來苦惱的價格波動問題，目前已有 10 名大客戶簽約，協議為期至少三年，估計一年可帶來超過 5 億美元收入。

針對營運展望，美光預估長期營收將交出偏高的個位數增幅。DRAM 和 NAND 記憶體晶片在未來幾年都將有強勁的成長，主要由汽車、資料中心、工業終端市場日益增加的需求帶動，這將降低美光對個人電腦 (PC) 和智慧手機業務的依賴。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，接下來到 2025 年之間，DRAM 業務的年成長率預估介於 14% 至 19%，NAND 的年成長率更將超過 20%。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

馬斯克 (Elon Musk) 周五 (13 日) 宣布，在收到更多關於社交媒體平台推特上有多少虛假帳戶的資料之前，他收購推特的交易將暫時被擱置。

這項聲明發布後，推特股價周五盤前暴跌 18%。推特發言人尚未對馬斯克的動作發表評論。

特斯拉 CEO 馬斯克上月宣布，他打算以 440 億美元收購推特。之前他曾推文表示，他的主要優先事項之一是從平台上移除「垃圾郵件機器人」。