美光推行晶片遠期定價協議 10名客戶已簽約

美光科技 (Micron) 周四 (12 日) 宣布為旗下晶片推行名為「遠期定價協議」的新機制，盼能解決讓半導體產業多年來苦惱的價格波動問題，目前已有 10 名大客戶簽約，協議為期至少三年，估計一年可帶來超過 5 億美元收入。

美光商務長 Sumit Sadana 在舊金山舉辦的投資者日上宣布此消息，但強調現階段仍是「試驗」性質，並且拒絕透露可能有多少現有的長期合約客戶轉移到新機制。

Sadana 說，長約客戶以採購量而非價格為基準，但遠期價格協議把規模和價格都考慮進去了。

針對合約是否可能強制執行的問題，他坦言，議約兩方總是對價格有不同看法。

他並表示，美光不打算用降低毛利率的方式推動遠期定價協議。「過程中難免有起伏，但最終帶來的好處，將超越達成此協議所面臨的風險。」

汽車、雲端將帶動長期營運

針對營運展望，美光預估長期營收將交出偏高的個位數增幅。DRAM 和 NAND 記憶體晶片在未來幾年都將有強勁的成長，主要由汽車、資料中心、工業終端市場日益增加的需求帶動，這將降低美光對個人電腦 (PC) 和智慧手機業務的依賴。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，接下來到 2025 年之間，DRAM 業務的年成長率預估介於 14% 至 19%，NAND 的年成長率更將超過 20%。

美光預期汽車和資料中心業務比重將拉高。(圖: AFP)

Mehrotra 預估，整體記憶體產業的規模將能在 2030 年之前達到 3300 億美元，較 2021 年的 1610 億美元成長逾一倍。記憶體晶片占晶片業比重，已經從本世紀初的 10% 上升到 30%。

美光宣布加發股利 10%，使季配息增至 11.5 美分，是該公司自 2021 年 8 月首度啟動配息計畫以來的首度加碼。美光也正積極實施庫藏股計畫，本季 (5 月止) 共已回購 7 億美元。

美光 (MU-US) 股價周四上漲 1.1% 至每股 67.71 美元，但今年來由於科技股普遍低迷，美光累計下跌 27%。