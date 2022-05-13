【袁志峰專欄】南向資金積極買入科技股

今日推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $15.76

1) 股市前景

受隔晚美股下跌及人民幣貶值影響，周四港股顯著回調，成交減少，南向資金連續 3 日錄得逾 60 億元淨買入，主要吸納頭部科技股。A 股表現基本持平，反映市場信心穩定，未受外圍股市波動影響。

因美股前景不明望，預期恒指維持上落市格局，短線而言，技術反彈可持續。

今天推介是中芯國際 (981) — 首季度業績理想，收入及盈利達 18.41 億元(美元. 下同) 及 4.47 億元，同比增 17% 及 182%。毛利率為 40.7%，優於管理層指引的 36%-38% 之間。公司預期二季度收入環比增 1%-3%，毛利率於 37%-39% 之間。現價對應 2021 年度市盈率 9.4 倍，市賬率 0.9 倍，估值吸引，建議買入，目標價 17.5 元，止損價 15.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 268 點，早段做好，跌幅曾收窄至 93 點，隨後受壓回落，午後最多曾跌 482 點，收報 19380 點，跌 444 點或 2.2%。成交額按日減 8% 至 1156 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨買入約 67 億元 ，美團 (3690)、騰訊(700) 及小米 (1811) 錄得 18.9、5.6 及 3.1 億元淨買入，建設銀行 (939) 及開拓藥業 (9939) 錄得 1.7 及 0.1 億元淨賣出。5 月以來淨買入 211 億元，4 月淨買入 105 億元。

藍籌股 5 升 59 跌 2 持平。九龍倉置業 (1997) 及友邦保險 (1299) 升少於 1%，為表現最佳藍籌。京東 (9618) 跌逾 7%，為跌幅最大藍籌。其次是碧桂園 (2007)、舜宇光學(2382) 及阿里 (9988) 跌逾 6%。中國海外發展 (688) 及碧桂園服務 (6098) 跌逾 4%。龍湖集團 (960)、瑞聲科技(2018)、創科實業(669)、匯豐(5)、網易(9999)、阿里健康(241)、銀河娛樂(27) 及比亞迪 (1211) 跌逾 3%。藥明生物 (2269)、恒生銀行(11) 及中國平安 (2318) 跌逾 2%。

恒生科指跌 3.8%，收報 3865 點，成份股 29 跌 1 持平。大型科技股全線下跌，京東 (9618) 及阿里 (9988) 跌逾 7% 及 6%，小米 (1810) 及百度 (9888) 跌逾 5%。小鵬汽車 (9868) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌 9% 及 8%，為跌幅最大成份股。理想汽車 (2015) 及萬國數據 (9698) 跌逾 7%。閱文集團 (772)、眾安在線(6060) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 6%、5% 及 4%。華虹半導體 (1347) 跌近 4%。京東健康 (6618) 持平，為表現最佳成份股。

板塊方面， 大型科技股、手機零件、電動車、生物科技、物管、内房、教育及航運股跑輸大市，跌幅居前。蔚來 (9866) 跌 10%。百濟神州 (6160) 及信達生物 (1801) 跌 13% 及 7%。寶龍商業 (9909) 跌 24%，旭輝永升服務 (1995) 及融創服務 (1516) 跌 11% 及 12%。碧桂園 (2007)、旭輝控股(884) 及雅居樂集團 (3383) 跌 7%-8%。新東方 (9901)、中教控股(839) 及中國東方教育 (667) 跌 4%-8%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌逾 4%。

周四上証指數低開 0.5%，隨後反覆上落，最多曾倒升 0.4%，午後受壓，最多曾跌 0.9%，尾市回穩，收報 3054.99 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數升 1.1%。滬深兩市總成交約 8200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 2600 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 27 億元，5 月以來累積淨賣出 118 億元，4 月淨買入 63 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

港元滙價觸及 7.85 弱方兌換保證水平，金管局再度入市捍衞港滙，在市場買入 40.82 億港元。是次買入港元後，銀行體系總結餘在下周一將降至 3319.23 億元。(信報)

美國 4 月最終需求生產物價指數 (PPI) 按月上升 0.5%，符合預期，3 月為漲 1.4%；按年上升 11%，預期為漲 10.7%。(信報)

4) 個股訊息

中芯國際 (981) 公布，截至今年 3 月底止，首季盈利 4.47 億元(美元 ‧ 下同)，按年增長 1.82 倍。期內，收入 18.42 億元，按年升 66.9%；毛利率 40.7%，按年增加 18 個百分點。中芯預期第二季度收入按季增加 1% 至 3%，毛利率介乎 37% 至 39% 的範圍內。(信報)

華虹半導體 (1347) 公布，截至 3 月底止首季業績，母公司擁有人應佔溢利 1.03 億元(美元 ‧ 下同)，按年飆升 2.11 倍。期內，銷售收入 5.95 億元，按年升 95.1%，創歷史新高。毛利率 26.9%，按年升 3.2 個百分點，按季下降 5.6 個百分點。該公司預計，第二季銷售收入約 6.15 億元左右，毛利率約在 28% 至 29% 之間。(信報)

路透引述消息人士指出，京東集團 (9618) 旗下京東科技不得不推遲在香港 20 億美元的上市計劃，因尚未獲得內地監管機構的上市審批。(信報)

銀河娛樂 (27) 公布截至 3 月底止首季業績，稱繼續受新冠肺炎疫情及旅遊限制所影響，經調整 EBITDA 為 5.75 億元，按年下跌 33.06%；淨收益 41 億元，按年下跌 19.5%。(信報)

瑞聲科技 (2018) 公布，截至 3 月底止首季盈利 2.05 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 61.4%，因產品組合變化、原材料以及人工成本上升。期內，收入 48.96 億元，按年升 14.1%。(信報)

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