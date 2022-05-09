專家：3種情景下美股熊市將結束 VIX可作為進場時間指標

近期美股下挫，不少投資人持續在觀望適合的進場時間。有專家建議投資人，當波動率指數 (VIX Index) 升至 36 時，可以考慮進場加碼。

Gavekal Research 的 Louis Gave 在一份報告中表示，目前仍很難找到能以超低價格買到主要資產，他認為目前的熊市還太年輕，尚未給投資者帶來足夠的痛苦。

至於在什麼情況下熊市將退散， Gave 推測出了三種值得關注情景，首先，中國結束封城並祭出大規模刺激措施，這預期將掀起新興市場的動物本能 (animal spirits)，但也有可能將能源價格推至新高。

其次，俄烏戰爭和平結束，兩國妥協和談或是俄羅斯政權更迭，有望壓低能源價格，進而有利於股市。最後，美國與石油大國伊朗和委內瑞拉若達成協議，也將能降低油價並且救市。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 在一份報告中表示，市場不會在一天內觸底，他建議投資者分批買入。至於時間點，他建議當芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 衡量市場恐慌情緒的波動率指數 VIX 升至 36 時，就可以考慮加碼。但是當 VIX 跌至近 20 時，就應該要減碼。目前 VIX 是 32.75。

至於買入的標的，Colas 指出，反彈時往往幾乎所有股票都會上升，因此對於那些不想太過麻煩的人來說，可以買入指數型基金。

此外，跌幅最大的股票往往會出現最大的反彈，意味著科技股可能擁有最多的機會。不過， Colas 也警告表示，像是 Netflix (NFLX-US)、Meta Platform(FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 的「成長故事已被破壞」，可能不會以同樣的方式反彈。