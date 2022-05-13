政府對關稅堅不讓步 傳特斯拉擱置進軍印度計畫

《路透》引述知情人士報導，在未能爭取到降低進口闗稅後，特斯拉 (TSLA-US) 已暫停在印度銷售電動車的規劃，放棄尋找展廳空間，並重新調配當地分支團隊。

特斯與印度政府一年多來的談判一直陷入僵局，因為特斯拉試圖爭取以較低關稅銷售自美國和中國進口電動車 (EV)，來測試印度市場需求。

但印度政希望特斯拉能在降低關稅之前先承諾在當地設廠製造。印度的進口汽車關稅最高達 100%。

了解特斯拉計畫的消息人士告訴《路透》，特斯拉已設定 2 月 1 日為最後期限，當天是印度公布其預算並宣布稅收改革的日子，以觀察其遊說是否帶來了結果。

消息人士補充說，由於印度總理莫迪 (Narendra Modi) 的政府沒有做出讓步，特斯拉暫停了向印度進口汽車的計劃。

兩位消息人士表示，幾個月來，特斯拉一直在印度主要城市新德里、孟買和班加羅爾尋找開設展示和服務中心的地點，但該計劃現在也被擱置。

特斯拉已將其他市場的額外職責分配給其印度的團隊。根據 LinkedIn 資料顯示，自 3 月以來，其印度政策執行長庫拉納 (Manuj Khurana) 在舊金山擔任了一個額外的「產品」角色。

今年 1 月，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 曾表示，在印度的銷售方面，特斯拉「仍在與政府一起處理許多挑戰」。

但消息人士表示，其他地方對特斯拉電動車的強勁需求以及印度在進口關稅問題上的堅持，促使特斯拉的戰略轉變。

特斯拉希望提前打進印度規模雖小但不斷成長的電動車市場，該市場目前由印度本土汽車製造商塔塔汽車公司壟斷。