〈台股盤中〉電子、傳產資金回流 強漲逾百點站回15800點

隨著美股費半周四終場收漲，台股今 (13) 日開高走高，電子股人氣明顯回籠，傳產的台塑、長榮兩大集團也同步向前衝，拉抬指數上漲超過 200 點，收復 15700、15800 點大關，成交量估計達 2400 億元，較昨日收斂。

權值股今日多上漲表態，台積電上漲超過 1%，達 513 元，鴻海也有近 2% 漲幅，站回季線大關，聯發科表現最強勢，大漲超過 2%，收復所有短均，台塑四寶除南亞外，漲幅也都達 1% 以上，長榮更超過 3%，為大盤走勢增溫。

觀察資金流向，電子類股今日成交比重仍過半，達 57%，航運則約 13%，金融保險、化學生技與醫療則分別為 6%、4%；以漲跌幅來看，航運類股漲幅高達 2%，冠居所有類股，電子也超過 1%、表現不俗。

今日盤面焦點為電子類股，包括智原、新唐、創意、創惟等 IC 設計重獲買盤青睞，漲幅皆達 2% 以上，台勝科更亮燈漲停，就連聯電、力積電也分別強漲超過 2%、5%。

另外，隨著 MSCI 公布最新半年度調整，不僅長榮航被納入全球標準指數，長榮鋼也被納入全球小型指數，長榮集團成為大贏家，也讓長榮開盤後便扶搖直上，飆漲近 4%。

法人認為，美股周四尾盤在低接買盤搶進下，跌幅收斂、甚至翻漲，台股也因短期負乖離過大，今日呈現技術性反彈，但短期均線如月線未站穩前，仍須謹慎操作，密切關注後續市況發展。