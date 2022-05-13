電子吹響反攻號角 台股強彈215點收15832點 本周仍跌掉575點

台股今 (13) 日跟隨亞股強彈，由電子族群吹響反攻號角，航運、紡織、生醫股也獲買盤青睞，激勵加權指數開高走高，終場勁揚 215.86 點或 1.38%，收在 15832.54 點，成交值則縮至 2250.45 億元。台股周線連三黑，累計單周下挫 575 點。

櫃買指數終場上漲 4.24 點或 2.25%，收在 192.28 點，成交值 599.15 億元。上市櫃成交值合計僅 2849.6 億元。

電子族群今天重返主流，權王台積電上漲逾 1%，收在 511 元，聯發科、聯電股價也反彈超過 2%，其他包括鴻海、國巨、大立光、日月光投控等主要權值股，漲勢均不俗。

昨天遭空方狙擊的航運股，今天也展開反攻，航空雙雄華航、長榮航上漲 1-2%，貨櫃航商長榮、萬海股價勁揚逾 3%，中航、台驊投控、遠雄港等多檔均獲買盤青睞。金融股漲跌互見，金控雙雄小漲作收，台新金、彰銀以平盤作收，開發金漲近 1% 較強，中信金、兆豐金及玉山金則收黑。

高端疫苗旗下新冠疫苗 MVC-COV1901 參與 WHO 全球團結三期臨床試驗，已進入數據分析階段，試驗結果將由 WHO 對外宣佈，消息傳出後，高端股價應聲攻上漲停，大股東基亞、云辰以及負責原液生產的台康生技同步亮燈漲停。

高價股今天吸引買盤進駐，旭隼、AES-KY 兩檔千金股均噴出漲停，力旺強漲近 7%，信驊漲幅放大至 3%，再度登上股王寶座，矽力 - KY 則震盪走跌；此外，嘉澤、富邦媒、亞德客 - KY 等漲勢都相當凌厲。