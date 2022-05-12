〈台股盤中〉通膨壓力增 下挫逾百點摜破15900點支撐

通貨膨脹加劇，美股四大指數齊挫收黑，台股今 (12) 日跟進美股大跌百點，尤其金融族群殺聲隆隆，成壓盤重心，電子、傳產股也普遍疲軟，指數開低震盪走低，再度跌破萬六、失守 15900 點關卡，估量再縮至 2000 億元。

觀察電子權值股表現，電子三雄中，聯發科 (2454-TW) 相對抗跌，盤中翻紅後，最高至 835 元，上漲 0.7%；台積電 (2330-TW) 開低震盪，下跌 0.9%；鴻海 (2317-TW) 則在盤中震盪；聯電、台達電、日月光等都有約 1% 跌幅。

群創宣布兩個月內最多斥資 11.49 億元，買回 5 萬張庫藏股，同時擬現金減資 9.5%，每股退還股東約 0.95 元，群創護盤奏效，今日股價逆勢抗跌上漲超過 3%，往 10 日線靠攏；面板股也沾光，友達開低走高，上漲 1.5%、彩晶也有 1.6% 漲幅。

盤面上，設計 IP 股漲勢相對強勢，愛普 * 觸及漲停價 283 元，力旺也大漲超過於半根停板，世芯 - KY、創意、晶心科等都有超過 4% 漲幅。

生技股也有零星點火，杏一將開賣韓國唾液快篩，盤中股價大漲超過 6%；樂威科 - KY 亮燈漲停，欣大健康、達爾膚等也有逾 5% 漲幅；中天、奈你醫材、杏國、合一等表現也不俗。