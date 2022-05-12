〈台股盤後〉電金、航運賣壓重 摜破前低大跌389點收最低

全球籠罩通貨膨脹壓力，台股今 (12) 日跟進美股走弱，開低走低，除電子族群續弱外，航運、金融族群也同步重挫，拖累指數開低震盪走低，午盤過後摜破前低 15734 點，終場大跌 389.57 點或 2.43%，收全場最低點 15616.68 點，成交量約 2584 億元。

觀察電子權值股表現，晶圓雙雄同步走弱，台積電 (2330-TW) 大跌逾 3%，終場收在 505 元，聯電 (2303-TW) 跌幅也超過 1%，早盤相對強勢的聯發科 (2454-TW) 午盤過後也由紅翻黑，包含鴻海、台達電、日月光投控、台塑四寶等均被壓在盤下。

除電子族群持續疲軟外，航運族群也是盤面重災區，航空雙雄開低走低，長榮航一度被摜壓至跌停價位，華航跌幅也超過 9%，其他航運類股包含志信、遠雄航、新興、建新國際等跌幅也都超過半根停板。

金融類股同樣是壓盤重心，指標股富邦金大跌 4%，中信金、玉山金、台新金、國泰金、兆豐金、開發金、元大金、第一金、永豐金、合庫金跌幅也都超過 3%。

盤面上逆勢抗跌族群，面板大廠群創宣布兩個月內最多斥資 11.49 億元，買回 5 萬張庫藏股，護盤奏效，今日股價逆勢抗跌，漲幅超過 2%，也讓友達、彩晶相對抗跌，維持平盤上下震盪。

此外，IP 矽智財族群也跌深反彈，愛普 * 攻上漲停價 283 元，力旺也大漲超過 3%，世芯 - KY、創意漲幅都超過 1% 漲幅，生技股也有零星點火，杏一將開賣韓國唾液快篩，終場也收在漲停價 79.6 元。