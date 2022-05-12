台股再破底退守15600點 三大法人賣超160.93億元 外資連5砍

台股今 (12) 日午盤湧現賣壓，融資追繳令齊發，電金傳全盤皆墨，台積電更重挫 3%，加權指數終場崩跌 389 點，收在 15616 點，摜破前低，續創近一年新低紀錄。三大法人合計賣超 160.93 億元。
觀察三大法人今天資金動向，外資賣超 103.21 億元，為連續 5 個交易日提款；投信買超 2.25 億元，為連 21 買；自營商持續賣超 59.97 億元。三大法人合計賣超 160.93 億元。
權王台積電跌幅擴大至 3% 以上，再度面臨 500 元保衛戰，終場收 505 元，創 1 年 5 個月新低，市值下滑至 13.09 兆元；聯發科、國巨、日月光投控、聯電、大立光等主要電子權值股，同步遭到拋售。
金融股連日遭到提款，富邦金重挫逾 4%，終場收 63.3 元，創逾 1 年新低，國泰金同步跌逾 3%，其他包括玉山金、兆豐金、中信金、第一金等也遭到狂殺，大跌 3-4%。
傳產股同樣哀鴻遍野，航海王無力撐盤，長榮大跌近 4%，新興、裕民、四維航等散裝航運股重挫 4-5%，航空雙雄慘遭拋售，雙雙暴跌超過 9%。鋼鐵族群倒地，中鋼重摔近 3%，中鋼構、中鴻、燁輝、志聯、豐興、威致等均賣壓沉重。