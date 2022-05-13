〈台股盤前〉多重不利因素賣壓壟罩 恐回測去年低點

台股昨日賣壓湧現下，終場重挫 389.57 點，摜破 15700 點支撐再破底，而在美股持續走弱、外資連日賣超台股，多重利空因素壟罩下，恐下探去年 5 月 17 日 15159 點支撐，預期大盤走勢仍須視電子股何時能止穩而定。

美國公布 4 月生產者價格指數 (PPI) 持續升溫，市場擔憂通膨壓力將加速聯準會的緊縮政策，美股四大指數漲跌互見，其中，道瓊盤中一度下挫逾 700 點，終場跌幅收斂，收跌 103.81 點、標普小跌 5.1 點，或 0.13%、那指與費半則小漲作收。

市場消息方面，台灣央行總裁楊金龍表示，未來不排除祭出地方性選擇性信用管制，而升息則是普遍性的影響，提醒民眾對財務槓桿管理要更謹慎，另外，下半年經濟恐怕會受到影響，使經濟成長率 (GDP) 有可能難以保 4，預期全年物價漲幅會在 2-2.5%。

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉認為，雖然現階段有通膨、疫情以及地緣政治等變數，但訂單掌握度比 3 月前次法說看到的狀況還要好一些，第二季營運估持平首季及去年同期，其中以雲端網路產品成長最為強勁；至於全年持平展望維持不變，但上調電腦終端產品出貨目標，估業績將成長。

代工大廠和碩 (4938-TW) 下修筆電出貨展望，從原估季增 25-30% 下修到季減 5-10%，主要反映中國華東地區封控，影響整體供應鏈、物流，至於桌機主板則維持原季減 30-35% 展望，而非筆電業務也將呈現季減。

類比 IC 廠矽力 - KY(6415-TW) 受惠 PMIC 市況持續供不應求，加上去年第四季有業外虧損，在比較基期較低下，首季稅後純益創下歷史次高，達 15.78 億元，年增近 6 成，每股稅後純益 16.74 元，同步寫次高。