MSCI台股權重雙降一升 力積電調升最多

MSCI 今 (13) 日公布台股權重，在本次 MSCI 調整權重中，「MSCI 全球新興市場指數」權重由 15.67% 下調至 15.56%，調降 0.11 個百分點；「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 18.01% 下調至 17.9%，調降 0.11 個百分點；在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.7% 上調至 1.71%，調升 0.01 個百分點；最新權重將在 5/31 收盤生效。

至於 MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股新增 4 檔，刪除 3 檔後，總指數成分股將為 87 檔，本次有調整在外流通股數之成分股共 18 檔，本次權重調升最多為新增成份股力積電 (6770-TW)，其變動權重為 0.42%，權重調降最多則為刪除之成份股上銀 (2049-TW)，其變動權重為 - 0.19%。

本次 MSCI 季度調整，觀察「MSCI 全球新興市場指數」，此次權重調升最多之國家中國及印尼，權重各增加了 0.32 及 0.03 個百分點；而本次權重調降最多之國家為印度，權重被下調了 0.17 個百分點，其餘國家權重變化不大。

法人表示，台灣 3 月的景氣對策信號燈號下降為綠燈，其中領先指標不含趨勢指數呈續跌，且同時指標不含趨勢指數也持續下降，顯示國內景氣有放緩的現象，加上最新公布的台灣經季節調整後工業生產指數 (IP) 在連續數月增長後，3 月份跟上月相比下降 6.5%，為自 2008 年 12 月以來的單月最大跌幅。

法人進一步指出，近期受到重要經濟體之貨幣政策轉趨鷹派、變種病毒 Omicron 肆虐導致全球供應鏈大亂及國際地緣政治俄烏情勢緊張影響等，可能造成金融市場波動加劇，在多個不確定性因素較明朗化前，建議投資人在短期操作上仍須謹慎應對。