馬斯克收購推特再獲投資集團挹注逾70億美元 甲骨文創辦人在列

根據周四 (5 日) 提交的一份文件顯示，馬斯克 (Elon Musk) 已經從包括甲骨文公司 (ORCL-US) 聯合創始人埃里森 (Larry Ellison) 和紅杉資本 (Sequoia Capital) 在內的投資人獲得 71.4 億美元的資金，以資助他以 440 億美元收購推特 (TWTR-US)。

文件顯示，最初反對收購的沙烏地阿拉伯投資人賓塔拉爾 (Alwaleed bin Talal) 親王也同意將其 18.9 億美元的推特持股投入交易，而不是兌現。

文件顯示，馬斯克將其保證金貸款從稍早宣布的 125 億美元降至 62.5 億美元。

馬斯克的 210 億美元融資承諾也被修改為 272.5 億美元。

文件顯示，馬斯克將繼續與推特現有股東、包括前任 CEO 多爾西 (Jack Dorsey) 舉行會談，為擬議中的收購貢獻股份。

卡達控股和總部位於杜拜的 Vy Capital 也是該投資集團的一部分；該公司同時也是馬斯克另一家風險投資公司 The Boring Company 的股東。

媒體報導，馬斯克近日與大型投資公司和高淨值人士進行談判，以期為他收購推特提供更多融資，並減少在交易中自行出資。

特斯拉董事會成員、自稱是馬斯克密友的埃里森，已承諾為這筆資金投入 10 億美元。

推特股價在周四盤前上漲約 2.9% 至 50.5 美元，仍低於馬斯克 54.20 美元的收購報價。