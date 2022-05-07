營收六年翻4倍、廣告占比砍半、發展訂閱與支付 馬斯克推特願景一次看

從電動車、太陽能橫跨到太空領域，特斯拉 (TSLA-US) 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 已顛覆多項產業，隨著他成功入主推特 (TWTR-US)，外界都在關注他將如何改造公司，為社群媒體產業帶來更多創新變革。

根據紐約時報 (New York Times) 報導，馬斯克近期向投資人說明他對推特 (TWTR-US) 的宏偉願景，包含未來的發展計畫與財務目標，像是在未來 6 年內讓營收增為目前的 5 倍、降低對廣告業務的依賴、發展訂閱與支付服務，以及人力招募計畫等。

2028 年營收翻 4 倍、廣告營收占比砍半

根據向投資人提交的報告書，馬斯克的目標是讓推特 2028 年全年營收達到 264 億美元，較去年的 50 億美元增加 4 倍多。

此外，為了擺脫對廣告業務的依賴，馬斯克還計劃將廣告營收占比自去年的 90% 砍半至 45%，並在 2028 年實現 120 億美元廣告收入和近 100 億美元的付費訂閱收入，其他收入來源包含資料授權等業務。

Twitter Blue 和新產品「X Subscribers」

馬斯克計劃透過 Twitter Blue 等服務來增加推特的訂閱收入，並預期 Twitter Blue 收入將在 2025 年達到 6900 萬美元。

馬斯克還預估，推特的新服務「X Subscribers」將在同年貢獻 4700 萬美元收入，但文件中並沒有詳細說明 X Subscribers 為何，馬斯克僅暗示將為推特引入無廣告體驗。

透過支付業務創造 1500 萬美元收入

推特目前的支付相關業務包含小費功能「Tips」和購物功能「Shop Module」，考慮到馬斯克過去曾共同創立 PayPal，外界猜測他可能將支付功能引進推特。

文件顯示，馬斯克計劃讓推特的支付業務在 2023 年實現 1500 萬美元收入，並在 2028 年成長至約 13 億美元。

(圖：AFP)

實現 ARPU 增長

透過上述發展計畫，馬斯克預期，他可以將推特的每位用戶平均收入 (ARPU) 從去年的 24.83 美元，在 2028 年提升至 30.22 美元。

裁員與招募計畫

馬斯克預期今年推特員工人數將自目前的 7500 人左右，增加到 9225 人，然後在明年減少至 8332 人，並在 2025 提升至 11072 人，較目前員工數增加三分之二。

一位知情人士透露，在為推特招募新的工程師之前，馬斯克可能會先啟動裁員計畫。到了 2028 年，推特的股票薪酬成本估自今年的 9.14 億美元增加至略高於 30 億美元。

自由現金流 (FCF) 提高至 94 億美元

作為併購計畫的一部分，馬斯克此前以推特作為抵押取得 130 億美元的貸款，為了償還貸款，馬斯克希望讓推特在 2025 年實現 32 億美元的自由現金流，且在 2028 年達到 94 億美元。