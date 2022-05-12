〈台幣〉外資狂撤重貶逾1角收29.823元 再創近2年新低

美國通膨居高不下，美股周三全面收黑，外資今 (12) 日持續提款台股並匯出，新台幣兌美元匯率午盤後同步下殺，摜破 29.8 元關卡，終場貶值 1.18 角，收在 29.823 元，再創近 2 年新低，台北及元太外匯市場總成交值 16.48 億美元。

美國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.3%，高於市場預期，但低於前一月的 8.5%，市場憂心聯準會將採更激進的緊縮政策，導致美股重挫，市場避險情緒升溫，資金湧入避免美元。

台北匯市反彈 2 日後，今天再度湧現美元買盤，外資不斷匯出，新台幣匯率持續破底，一度重貶 1.49 角，最低來到 29.854 元，尾盤貶幅略收斂，以 29.823 元作收，貶值 1.18 角，為 2020 年 6 月初以來的最低點。

台北外匯市場成交金額 11.59 億美元，元太外匯市場成交金額 4.89 億美元。

台股方面，金融、航運成為殺盤重心，電子族群也無力撐盤，加權指數終場大跌 389 點，收在 15616 點，摜破前低，續創近一年新低紀錄，外資持續賣超 103 億元，為連續 5 個交易日提款，累計賣超高達 717 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天勁揚 0.63%，具有避險性質的日圓同步升值 0.87%，韓元貶勢最重，大貶 1.03%，歐元也驟貶 0.87%，人民幣貶 0.84%，新加坡幣及新台幣分別貶 0.49%、0.4%。