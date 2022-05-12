〈俄烏衝突〉俄羅斯制裁31家能源公司 多為歐盟天然氣業者

俄羅斯周三 (11 日) 對 31 家歐美能源企業祭出報復性措施，對象包括俄國輸往歐洲 Yamal 天然氣管線的波蘭段公司，以及曾為俄國天然氣巨擘 Gazprom 在德國的子公司 Gazprom Germania，但此舉對歐洲天然氣供應的影響還不明朗。

俄國總統普丁本月初下令，禁止俄國任何實體與制裁清單上的對象交易，甚至不能按照現行合約履行義務。該法令也明白禁止出口產品和原物料到這些地方。

俄國國際傳真通訊社 (Interfax) 報導，被列入清單的公司包括經營波蘭段天然氣管線的 EuRoPol Gaz 公司，以及 Gazprom Germania 在 29 國的子公司，如瑞士、匈牙利、英國、法國、保加利亞、荷比盧地區、美國、羅馬尼亞和新加坡。

歐盟有三分之一天然氣來自俄國，而 Gazprom 主要透過 Yamal 歐洲管線輸送。但 Gazcade 管線營運商的數據顯示，目前歐洲東段的天然氣仍持續透過 Yamal 管線輸送。

Gazprom Germania 的業務範圍從管線運輸、儲存到零售與批發供應業務全包，但 Gazprom 上個月在沒有任何說明的情況下，放棄對該公司的所有權，迫使德國能源主管機關接管業務。

德國經濟部發言人表示，作為 Gazprom Germania 業務的託管人，德國政府和聯邦網路局已經採取必要的預備措施，為各種情況做打算。